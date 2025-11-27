Edital Sefaz SP: concurso abre 200 vagas com salários de até R$ 21 mil

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz SP) publicou nesta quinta-feira, 27, um novo edital de concurso público.

Ao todo, serão 200 vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, sendo 150 para a área de gestão tributária e 50 para a área de tecnologia da informação e comunicação (TIC).

Os salários são de R$ 21.177,10. O valor base é de R$ 13.008,79 e há um prêmio de produtividade de R$ 8.168,31. O edital estabelece como escolaridade mínima a graduação completa em qualquer área de conhecimento.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente pela internet, das 10h do dia 3 de dezembro às 23h59 do dia 9 de janeiro de 2026.

A inscrição custa R$ 170 e o boleto bancário poderá ser gerado até às 22h do dia 12 de janeiro de 2026.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final e podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Quais os requisitos para o concurso da Sefaz SP?

- ser brasileiro ou ter nacionalidade portuguesa em condição de igualdade de direitos com os brasileiros; em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

- ter idade mínima de 18 anos;

- estar quite com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino;

- ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por avaliação médica realizada por órgão oficial do Estado (Diretoria de Perícias Médicas do Estado de São Paulo);

- possuir diploma de conclusão de curso superior, devidamente registrado no Ministério da Educação – MEC;

- estar em dia com as obrigações eleitorais;

- não possuir antecedentes criminais ou civis incompatíveis com o exercício do cargo;

- estar quite com a Receita Federal no que se refere à entrega da Declaração do Imposto de Renda – Pessoa Física;

- atender às disposições legais, nos casos de aposentadoria e acúmulo de cargos públicos;

- ter satisfeito os demais requisitos previstos neste edital.

Veja abaixo o edital da Sefaz SP

<span class="m-0 p-0 xl:text-pretty body-extra-large overflow-hidden py-3 text-colors-text dark:text-colors-background lg:py-4">﻿</span>