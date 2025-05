Concurso TCU 2025: novo edital trará 60 vagas e salários de até R$ 37 mil

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai abrir um novo concurso público, despertando grande expectativa entre os concurseiros. A autorização do certame foi publicada no Diário Oficial da União e prevê a oferta de 60 vagas, sendo:

20 vagas para Auditor Federal de Controle Externo

40 vagas para Técnico Federal de Controle Externo

A publicação ocorre após a convocação de todos os aprovados do último concurso, realizado em 2021. Segundo previsão do próprio órgão, 300 novos auditores devem ser contratados ao longo dos próximos três anos.

Ainda assim, um levantamento do Gran Concursos indica que o TCU tinha 491 cargos vagos em novembro de 2024.

“O TCU é um órgão independente financeiramente e costuma ser muito ágil entre a autorização e a publicação do edital. Além disso, tem uma estrutura relativamente pequena”, afirma Anderson Ferreira, professor do Gran Concursos.

O professor também lembra que o tribunal foi um dos primeiros órgãos públicos a adotar o teletrabalho no Brasil.

Remuneração e benefícios no TCU

Os salários do TCU foram reajustados recentemente. Veja os valores atualizados:

Auditor Federal de Controle Externo : de R$ 26.159,01 a R$ 37.465,00

: de R$ 26.159,01 a R$ 37.465,00 Técnico Federal de Controle Externo : de R$ 15.128,26 a R$ 21.091,67

: de R$ 15.128,26 a R$ 21.091,67 Auxiliar: de R$ 8.933,06 a R$ 12.612,78

Além do salário-base, os servidores efetivos têm direito a diversos benefícios:

Auxílio-alimentação: R$ 1.784,42

Auxílio pré-escolar: R$ 1.083,92

Auxílio-transporte: R$ 2.280,65

Exames periódicos: R$ 141,59

Assistência médica e odontológica: R$ 807,00

É possível prestar para os dois cargos?

Sim — desde que os editais sejam publicados separadamente. “Se forem divulgados dois editais com datas de prova distintas, o candidato pode participar dos dois, desde que cumpra os requisitos específicos”, afirma Ferreira.

Como foram os últimos concursos do TCU?

O concurso mais recente para o cargo de Auditor foi realizado em 2021, organizado pela FGV, e está com prazo de validade prorrogado até 2026. Já o último concurso para Técnico ocorreu em 2015 e teve como banca organizadora o Cebraspe.

“O técnico tem menos responsabilidades que o auditor, mas vale destacar que não é qualquer nível médio. A remuneração inicial já é de R$ 15 mil e, com seis anos de carreira, pode chegar a R$ 21 mil”, explica Ferreira.

Em 2021, quase 20 mil pessoas se inscreveram para disputar 20 vagas de Auditor Federal. A secretária-geral de Controle Externo do TCU, Ana Paula Sampaio, reconheceu a escassez de pessoal e informou que o órgão convocou duas turmas no último ano, totalizando cerca de 100 novos auditores.

Como foram as provas anteriores?

Para Auditor (2021):

Prova objetiva (100 questões): Língua Portuguesa, Inglês, Matemática Financeira, Controle Externo, Administração Pública, Direito e Estatística.

(100 questões): Língua Portuguesa, Inglês, Matemática Financeira, Controle Externo, Administração Pública, Direito e Estatística. Prova discursiva : 4 questões (2 de conhecimentos gerais e 2 de conhecimentos específicos)

: 4 questões (2 de conhecimentos gerais e 2 de conhecimentos específicos) Programa de formação: 120 horas em Brasília (eliminatório)

Para Técnico (2015):

Provas de Língua Portuguesa, Direito Constitucional e Administrativo, Controle Externo, Administração Financeira e Orçamentária, Noções de Administração, Informática e Atualidades.

“A prova de técnico tende a ter nota de corte mais alta. Já para auditor, o volume de conteúdo é maior e a nota costuma ser um pouco mais baixa”, afirma Ferreira. “Mas ambas são provas difíceis, que exigem preparação de médio a longo prazo.”

Quais os requisitos para ser Auditor do TCU?

No último edital, foi exigido diploma de graduação em qualquer área. Contudo, isso pode mudar. “Há rumores de que as 20 vagas para Auditor serão destinadas à área de TI. Também circulam informações de que a área de Nutrição tenta incluir algumas vagas no concurso de técnico”, afirma o professor do Gran Concursos.

Por isso, a recomendação é aguardar a publicação oficial do novo edital para ter certeza dos requisitos e especialidades exigidas.