Duas frases pouco conhecidas que fazem o ChatGPT criar checklists perfeitos

Metas e lista de tarefas (Towfiqu Photography/Getty Images)
Redatora
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14h32.
Muitos usuários pedem ao ChatGPT para criar um checklist e recebem uma lista genérica de tarefas. O modelo cumpre a solicitação, mas sem levar em conta contexto, prazos ou nível de detalhe necessário.
Ao incluir certas instruções pouco usadas, é possível guiar o modelo para que ele estruture checklists claros, organizados e acionáveis, quase como se tivesse sido planejado por um consultor de produtividade.
Ela obriga o ChatGPT a detalhar as tarefas em microblocos, em vez de entregar apenas tópicos soltos. Assim, uma meta como “organizar um evento corporativo” vira um cronograma distribuído por dias, com cada ação no momento certo.
Ao adicionar esse detalhe, você transforma o checklist em um guia de execução real, que mostra não apenas o que fazer, mas também quanto tempo levar e quais ferramentas ou pessoas envolver.
Se alguém pede: “Crie um checklist para lançar um curso online”, a IA pode sugerir pontos genéricos como “planejar conteúdo” ou “divulgar nas redes sociais”.
Mas, com as duas frases adicionais, a resposta ganha outra dimensão: o modelo organiza as etapas em ordem lógica, distribui por dias, indica prazos e até sugere plataformas para cada fase.
