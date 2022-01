Brotinhos Tech: Domino’s abre vagas de estágio com trabalho híbrido

Gosta da pizza brotinho da Domino’s? Agora o pedido clássico na rede de pizzarias dá nome ao novo programa de estágio em tecnologia da empresa, o Brotinhos Tech.

São vagas no modelo híbrido, com períodos alternados entre trabalho remoto e presencial, para estudantes com previsão de formatura entre junho de 2023 e dezembro de 2024.

O programa terá duração entre seis meses e dois anos, com chance de efetivação. Segundo Victor Garcia, diretor de Gente e Gestão da companhia, o objetivo é oferecer uma experiência profissional de verdade dentro de processos inovadores.

“Queremos ensiná-los a trabalhar com tecnologia e enriquecer o repertório profissional desses jovens, formando nossos futuros líderes em casa”, explica.

Como participar do Brotinhos Tech

Poderão se candidatar estudantes a partir do 3º período de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Rede de Computadores, Banco de Dados e similares.

Os candidatos devem ter interesse por projetos de desenvolvimento de softwares e conhecimentos básicos de lógica de programação e linguagens específicas como C, Java, C#, .Net serão diferenciais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro pelo site.

