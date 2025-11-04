Conheça os sinais de alerta que afastam investidores, mesmo diante de startups bilionárias de IA

Carles Reina precisou de apenas 30 minutos para decidir se colocaria dinheiro em uma ideia. Em 2022, quando a inteligência artificial ainda era um território inexplorado para muitos investidores, ele conheceu Mati Staniszewski, cofundador da startup Eleven Labs, e decidiu apostar.

Quando poucos acreditavam no potencial da clonagem de voz por IA, Reina, investidor anjo e hoje vice-presidente de receita da startup, revela os dois sinais que o fazem recusar um fundador já na primeira reunião. As informações foram retiradas do CNBC Make It.

E ambos têm uma mensagem clara para quem quer se destacar em um mercado competitivo e moldado por IA: conhecimento técnico é essencial.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Os sinais de alerta

No universo da tecnologia de ponta, especialmente no setor de inteligência artificial, o tempo é um recurso crítico e quem não domina os aspectos técnicos acabam ficando para trás.

“Se um dos fundadores não é técnico, literalmente não consegue construir produtos, não é pesquisador ou algo do tipo, não vejo valor nisso porque eles não conseguirão avançar com rapidez”, afirmou Reina.

Foi justamente a bagagem técnica de Staniszewski, formado com honras em matemática pelo Imperial College London, que chamou sua atenção. Mais do que formação, o fundador demonstrou desde o início uma capacidade rara: pensar em soluções para um ecossistema inteiro antes mesmo de ter um produto finalizado ou qualquer cliente real.

Essa mentalidade visionária, ancorada em conhecimento técnico, é o tipo de perfil que investidores de risco procuram cada vez mais no setor de IA.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

O segundo ponto de alerta para Reina é o mercado em que o fundador pretende atuar. Setores saturados, cheios de promessas e capital de risco inflacionado, não despertam seu interesse.

“Se muitos investidores de risco estão olhando para aquele mercado só porque é sexy, não me interesso. As avaliações disparam e isso gera uma guerra de preços e pressão desnecessária sobre os fundadores”, explicou.

Essa visão expõe um dilema que muitos profissionais enfrentam ao tentar entrar no mercado de IA: não basta apenas ter uma boa ideia. É preciso ter domínio da tecnologia e um olhar estratégico para onde o setor realmente pode evoluir.

Domínio técnico em IA já é requisito de carreira

Para profissionais que buscam crescer na carreira, o recado é claro: compreender os fundamentos da inteligência artificial não é mais um diferencial, mas uma exigência.

Independentemente da área de atuação, seja desenvolvimento, marketing, finanças ou gestão, dominar conceitos técnicos e saber como a IA pode ser aplicada aos negócios pode ser o fator decisivo entre ser ignorado ou ser o próximo a receber a pergunta que mudou o destino da Eleven Labs: “quanto dinheiro você quer?”

No fim das contas, a combinação entre visão de mercado e domínio técnico segue sendo o ponto de inflexão para fundadores e também para qualquer profissional que deseje se manter relevante no cenário transformador da inteligência artificial.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL