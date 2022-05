Dicas de Jeff Bezos, Bill Gates e Luiza Trajano para ser um bom líder

Desenvolver boas lideranças sempre foi o foco de empresas de sucesso, mas, com a pandemia, essa soft skill passou a ser ao mesmo tempo mais requisitada pelas companhias e mais difícil de ser desenvolvida, já que a distância se tornou um obstáculo a mais no processo.

No entanto, empresas e RHs continuam valorizando muito profissionais que saibam liderança. Mas, de fato, o que significa ser um bom líder? O que estudar para desenvolver esta habilidade? Não existe uma resposta certa para essas perguntas, porque as possibilidades são infinitas, mas é possível recorrer a livros, palestras ou até estudar práticas disseminadas por grandes executivos para procurar respostas. Algumas características e hábitos necessários para ser um bom líder são:

Ser um bom coach;

Empoderar a equipe e não ser controlador;

Criar um ambiente de equipes inclusivo, mostrando preocupação com o sucesso e bem-estar;

Ser produtivo e orientado para resultados;

Ser um bom comunicador, que ouve e compartilha informações;

Apoiar o desenvolvimento de carreira e debater a performance;

Ter uma visão ou estratégia para o time;

Ter habilidades técnicas para ajudar a aconselhar o time;

Colaborar com outras áreas da empresa;

Ser um forte tomador de decisão.

O que dizem os grandes líderes?

Outro caminho para desenvolver a liderança é olhar para grandes líderes atuais e os seus ensinamentos. Por isso, a EXAME Academy desenvolveu o e-book gratuito Manual de Liderança, que reúne dicas de grandes líderes como Tania Cosentino, Jeff Bezos, Bill Gates, Sofia Esteves e Luiza Helena Trajano.

Veja, a seguir, algumas dicas de Luiza Helena Trajano, Bill Gates e Jeff Bezos sobre como ser um bom líder:

Luiza Helena Trajano - fundadora do Magazine Luiza

Tenha empatia. "Eu trabalhei muito tempo na ponta, no balcão. E ali aprendi a ter empatia, a trocar de papel com o outro e ir para o mundo dele. Eu tinha clientes muito simples. Então ou eu trocava de lugar com ele, aumentava meu nível de consciência para vender bem, ou perderia ele."

Bill Gates - fundador da Microsoft

Uma das mais famosas citações de Gates é, “não importa quanto dinheiro você tenha, você não pode comprar mais tempo”. O bilionário segue a chamada lei das primeiras coisas. A regra diz que a primeira tarefa que você faz logo de manhã é capaz de influenciar na sua produtividade pelo resto do dia. Gates, por exemplo, começa o dia com uma corrida na esteira e alguns vídeos educacionais.

Jeff Bezos - fundador da Amazon

Para Jeff Bezos, é importante ter tempo de qualidade para focar em objetivos específicos. Estabelecer metas diárias e saber onde cada parte do seu tempo será gasta é uma chave para ser mais produtivo, além de trazer um senso claro de propósito, segundo o executivo. Ao cumprir tarefas ao longo do dia, focando em uma por vez, é possível estar mais motivado para continuar fazendo mais tarefas, o que pode trazer um senso claro de "missão cumprida" ao longo do dia.

