4 dicas de grandes empresários brasileiros para alavancar o seu negócio

Como acelerar o crescimento de uma empresa? Se você empreende há algum tempo, é provável que já tenha se deparado com esse tipo de questionamento ao menos uma vez. Afinal, conseguir cada vez mais lucros e resultados é o objetivo de qualquer empreendedor – e, quanto mais acelerado o ritmo de crescimento da empresa, maiores as chances de conquistar esse objetivo.

Mas, ao contrário do que muitos acreditam, fazer com que uma empresa cresça não implica, exclusiva e necessariamente, na abertura de novas unidades de negócio ou em altos investimentos. A verdade é que a mudança de processos, comportamentos ou até mesmo de mentalidade também pode trazer resultados significativos tanto no curto, quanto no longo prazo quando o assunto é a acelerar o crescimento de uma empresa.

Pensando nisso, reunimos abaixo algumas dicas e conselhos de grandes empresários brasileiros a respeito do processo de gestão para ajudar pequenos e médios empreendedores a expandirem seus negócios. Confira.

1. Tenha clareza sobre seus objetivos (Abílio Diniz)

Estudos mostram que cerca de metade das empresas brasileiras deixam de funcionar antes de completarem cinco anos de vida – e a dificuldade de acelerar o ritmo de crescimento dos negócios, certamente, é um dos fatores que contribui com essa realidade.

Quando perguntado, em suas redes sociais, sobre o que pequenos e médios empreendedores devem fazer para que consigam manter as suas empresas de portas abertas, um dos maiores nomes do empreendedorismo brasileiro, foi categórico:

“Tenha uma visão clara do que a empresa faz. Qual é a sua atividade principal, o que ela trará de importante para as pessoas e quais são os seus diferenciais? Se planejar bem e tiver clareza sobre o que fazer, provavelmente a empresa não vai fechar”, afirmou Abílio Diniz, em um vídeo publicado em seu canal do YouTube.

2. Aprenda a delegar (Marcus Marques)

Para o empresário, influenciador e mentor de PMEs, Marcus Marques, o empreendedor que deseja levar seu negócio para o próximo nível deve focar em aprimorar dois pilares principais: processos e pessoas. Segundo ele, dentre os processos que podem ser otimizados para construir times de alta performance, está o de delegação de tarefas.

“Para o seu negócio crescer e alcançar patamares cada vez mais altos, é importante que [o empreendedor] desenvolva a maestria para delegar tarefas aos seus funcionários e desapegue das demandas operacionais. O empreendedor é o líder da empresa e, portanto, deve concentrar-se nas tarefas críticas para sua organização, focar naquilo que realmente é importante e atribuir o restante”, diz.

Mas abrir mão da centralização pode ser desafiador para boa parte dos líderes. Pensando nisso, Marques listou algumas das etapas que podem contribuir para um ciclo de delegação mais eficaz. Veja abaixo:

Determine qual é a tarefa

Estabeleça quem será o executor

Avalie se ele tem as ferramentas e habilidades para execução

Explique de forma clara e certeira a tarefa

Determine os resultados esperados e indicadores para essa validação

Comunique os prazos para entrega

Supervisione o processo

Haja preventivamente através dos feedbacks pós-conclusão

“Sei que no começo pode ser difícil desapegar e reconhecer que seus funcionários conseguiram fazer determinada tarefa sem você. Mas pense pelo lado positivo: se eles fizeram tão bem quanto você faria, é porque sua forma de delegar foi efetiva e porque você fez corretamente o seu trabalho como líder da sua empresa”, finaliza.

3. Coloque-se no lugar do cliente (Thadeu Diz)

Não é raro ouvir empreendedores bem sucedidos apontarem a “paixão pelo que fazem” como um dos fatores essenciais para o sucesso dos negócios.

Para o empresário Thadeu Diz, que é cofundador da Zee.Dog e diretor criativo da marca, mais do que um senso de propósito pessoal, conhecer e gostar do seu produto ou serviço também é o melhor caminho para se conectar com os consumidores e, consequentemente, impulsionar o crescimento da empresa.

“Se você está construindo uma marca sem de fato viver, ser e entender ela, será muito difícil construir algo verdadeiro e de que as pessoas realmente vão querer fazer parte. Construa uma marca pensando também nas suas necessidades como consumidor, algo que você realmente vive e entende – e não apenas porque existe uma oportunidade de fazer dinheiro”, afirmou o empresário em entrevista à EXAME.

4. Crise não é motivo de desespero

Qualquer pessoa que decide empreender no Brasil sabe que encontrará alguns desafios pelo caminho. Ainda assim, muitos acabam se desesperando – e até mesmo desistindo – ao se depararem com os primeiros grandes obstáculos.

Por isso, um dos conselhos da empresária Luiza Helena Trajano é manter a calma e a mente aberta diante de situações adversas. "O que mais a vida me ensinou é a me adaptar. Você tem que se adaptar, não adianta chorar o leite que já derramou”, disse a empresária durante uma live da série exame.talks, transmitida nos primeiros meses da pandemia. "Você tem que buscar a solução. Eu não conheço nenhum empreendedor que cresceu só reclamando", disse na mesma ocasião.

