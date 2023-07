Dia Nacional do Futebol: Quais lições de carreira podemos aprender com esse esporte?

O Dia Nacional do Futebol é celebrado todo o dia 19 de julho desde 1976 quando a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na época conhecida como CBD (Confederação Brasileira de Desportos), homenageou ao time mais antigo do país em atividade, o Sport Club Rio Grande, do Rio Grande do Sul, fundado no dia 19 de julho de 1900.

Assim como em todos os esportes, é esperado dos jogadores de futebol muita disciplina, foco, gestão entre outras habilidades, que podemos levar como lições ao mercado de trabalho a diversas profissões.

“Embora existam essas relações entre o futebol e o mundo corporativo, é importante notar que eles são contextos distintos, cada um com suas particularidades. No entanto, as lições aprendidas em um contexto podem muitas vezes ser aplicadas e adaptadas ao outro”, afirma Rodrigo Vianna, CEO da Mappit e Co-founder do Talenses Group.

A véspera do início da Copa do Mundo Feminina, o CEO levanta algumas lições de carreira que podemos aprender com o futebol, esporte que tornou o Brasil uma referência mundial:

Trabalho em equipe: união é fundamental para alcançar os objetivos. Em campo, os jogadores precisam se unir e colaborar para obter sucesso.

“No mundo corporativo, os profissionais devem trabalhar juntos para alcançar metas e objetivos comuns. Cada um tem uma função, um papel em campo, assim como nas empresas, mas “uma andorinha só não faz verão” – É necessário cobrir quando um (uma) não consegue cumprir seu papel, se unir nos momentos mais difíceis e poder celebrar as vitórias quando elas acontecem.

Liderança: a liderança desempenha um papel crucial. Em um time de futebol, o capitão e o técnico têm a responsabilidade de motivar os jogadores, tomar decisões estratégicas e orientar o time para o sucesso. “Os líderes desempenham um papel semelhante nas companhias, estabelecendo direção e gerenciando o desempenho geral.”

Gestão de recursos: no futebol, os clubes precisam gerenciar orçamentos para garantir o funcionamento adequado do clube. "Nas empresas, não é diferente. Elas também precisam gerenciar seus recursos financeiros para garantir operações eficientes e sustentáveis."

Estratégia e planejamento: no esporte, os técnicos desenvolvem estratégias e planejam os treinamentos para aumentar as chances de vitória. As empresas, por sua vez, desenvolvem estratégias de negócios, planejam ações futuras e tomam decisões informadas para atingir seus objetivos.

Resiliência: Se tem uma lição muito importante no esporte é aprender a perder. "O futebol é um esporte em equipe, onde um grupo de pessoas lutam por um objetivo em comum, onde numa derrota todas e todos perdem e numa vitória todas e todos ganham. Talvez a mais dura delas é lidar com a derrota".

Preparo: No Esporte, o "DOM" faz parte de qualquer atleta, mas ele melhora a performance e muitas vezes acomoda quem o tem. Enquanto isso os (as) atletas que não tem treinam 2, 3 vezes mais e se dedicam a melhorar sempre.

“O resultado não consegue esconder a dedicação, o preparo e a saúde mental do (a) atleta. Nas empresas falamos muito de formação e preparo das (os) executivas (os), e que essa sede por se tornar melhor, por se preparar e estudar é um processo natural e que faz com que a evolução seja constante.”

Vianna reforça que as lições citadas também podem ser aprendidas por outros esportes: “O que muda muitas vezes é essa separação entre o individual e o coletivo, mas que no fim são 100% adaptáveis, mesmo que a origem e o objetivo sejam diferentes. O mais importante é pensar no esporte como algo que tem importância no desenvolvimento de uma pessoa, tanto que pode inspirar profissionais de outras áreas a desafiarem seus limites e atingirem suas metas”.

