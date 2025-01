Deepseek: 'todo mundo pode lucrar,' diz engenheiro chefe da Meta sobre IA chinesa

O modelo R1, da chinesa Deepseek, surpreendeu o Vale do Silício com suas capacidades melhores ou iguais às IAs de gigantes como OpenAI, Google e Meta.

Aos olhos ocidentais, essa inteligência artificial generativa apareceu do nada. Quando foi divulgado que ela custou apenas US$ 6 milhões para ser treinada (quase 98% mais barata que o ChatGPT, por exemplo), as ações das grandes empresas de tecnologia despencaram.

A Nvidia, uma das três empresas mais valiosas do mundo, registrou a maior queda da história no mercado de ações norte-americano, perdendo US$ 586 bilhões em um único dia. O R1 também precisa de muito menos chips para funcionar, o que atinge diretamente o principal negócio da Nvidia — por isso a queda.

Para o usuário, a Deepseek também sai mais em conta: é totalmente grátis, ainda que a criação de novas contas esteja limitada devido ao alto fluxo de donwloads, que surpreendeu até os fundadores da empresa.

"Além de tudo, a IA chinesa desafiou a noção de que os Estados Unidos são líderes mundiais em inteligência artificial," comlementou a Entrepreneur Magazine.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Open source

Agora, a pergunta que fica é: como os chineses conseguiram treinar uma inteligência artificial generativa extremamente avançada em apenas dois meses e com menos de US$ 10 milhões?

Yann LeCun, engenheiro chefe de Inteligência Artificial da Meta, explicou que eles aproveitaram conhecimento de outras empresas espalhados pela internet via informações open source, isto é, permitindo que qualquer pessoa acesse, modifique, reutilize e compartilhe o código fonte na internet.

"Eles tiveram ideias inéditas e construiram-nas no topo do trabalho de outras pessoas," escreveu LeCun, em post no Threads. "Retribuindo o favor, todo o código da Deepseek é open source, então todo mundo pode lucrar com isso."

A Meta é uma das grandes defensoras do código aberto, tendo o seu modelo Llama em open source. O engenheiro, inclusive, especula que os chineses pesquisaram a fundo o código criado pela empresa de Zuckerberg.

"Esse é o poder do open source," elogiou.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Deepseek é bom?

"Extremamente impressionante" Satya Nadella, CEO da Microsoft

Diversos executivos, consultores e influenciadores expressaram sua admiração com as capacidades do Deepseek. O bilionário da tecnologia Marc Andreessen foi além, e descreveu o R1 como "uma das descobertas mais incríveis e impressionantes" que ele já viu.

Em testes feitos pela revista Nature, a inteligência artificial chinesa teve resultados semelhantes aos modelos mais avançados da OpenAI, como o o1, lançado em setembro do ano passado. O Deepseek se destacou em áreas como química e matemática, matérias em que o ChatGPT geralmente peca.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissonais mais requisitados do mercado clicando aqui

Fique por dentro de todas as novidades da IA

Seja para conhecer novas ferramentas ou começar uma carreira no mercado de inteligência artificial, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

São quatro aulas virtuais que vão introduzir profissionais de todas as áreas no universo da inteligência artificial. O programa combina conteúdos teóricos com aplicações práticas ao longo de suas três aulas de duração.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE IA