De viagem surpresa a day off no aniversário dos filhos: empresas inovam para engajar no home office

Não é novidade que, por mais que alguns líderes como Elon Musk torçam o nariz, o home-office veio para ficar após a pandemia.

Segundo dados da consultoria Robert Half, 39% dos brasileiros trocariam de emprego para ter a opção de trabalhar remotamente.

Mas, se por um lado, exigir a volta 100% ao presencial está fora de cogitação, empresas precisam lidar com um desafio em comum: recuperar a conexão perdida entre os funcionários no trabalho à distância.

Isso porque a proximidade entre os times é essencial para garantir a colaboração, criatividade e engajamento dos profissionais.

Não à toa, segundo dados da Gallup, o comprometimento dos trabalhadores nunca esteve tão em baixa, com apenas 21% dos profissionais se dizendo engajados com a empresa neste ano.

Diante do dilema, cabe aos profissionais de Recursos Humanos das companhias terem criatividade para inovar e criar práticas diferentes para engajar e manter a motivação. Selecionamos algumas que você pode conferir a seguir:

1. Destinos surpresa para reunir a equipe

A token.com, aplicativo que atua no mercado de criptoativos, está presente em mais de 30 países com a Monolith, sua empresa detentora. Ambas formam um grupo britânico com funcionários espalhados em nove países.

“Na token.com, queremos garantir que todos tenham acesso aos recursos que transformem o tempo de trabalho no melhor possível. Nossos benefícios foram pensados para fornecer o suporte necessário para que todos estejam felizes e motivados em suas atividades”, afirma Corinna Duszynski, Head de People da token.com e da Monolith.

Dentre os principais benefícios e ações realizadas pela empresa, a executiva destaca o day off a cada primeira segunda-feira do mês e acesso a uma plataforma global de atividades físicas e bem-estar. Mas o diferencial são os famosos “retiros”: encontros trimestrais em que os empregados viajam para um local surpresa - o último foi realizado em Lisboa e o próximo será em Turim, na Itália, em outubro -, com o objetivo de se conhecerem pessoalmente, se divertirem e trabalharem em conjunto.

“Os retiros são muito especiais, pois esses momentos de descontração geram entrosamento e afinidade entre os participantes. O intuito é proporcionar um tempo de qualidade a todos que trabalham conosco”, conclui Duszynski.

2. Dia temático com direito a prêmios

Na FinanZero, fintech do mercado de crédito, o bem-estar e o acolhimento são considerados essenciais para que os funcionários estejam satisfeitos no ambiente de trabalho.

Dentre as principais ações desenvolvidas, estão rodas de conversas com temas humanizados, encontros com café da manhã e happy hours para celebrar as conquistas semestrais.

O grande destaque do semestre foi para o “geek day”, um momento de diversão e descontração, onde os funcionários foram convidados a se fantasiar com seus personagens favoritos do universo nerd e a melhor produção recebeu um prêmio surpresa, com direito a um valor no vale refeição do ganhador.

“Na FinanZero, assim como os clientes, nossos funcionários são peças-chave para nosso funcionamento diário. Por isso, queremos que o ambiente de trabalho e a convivência entre todos seja o mais prazeroso e produtivo possível, com boa infraestrutura, regras de trabalho, além de momentos divertidos e de confraternização. Isso é essencial”, afirma Olle Widén, CEO da fintech.

3. Pesquisas mensais sobre clima organizacional

Na Sinqia, líder em softwares e inovação para o setor financeiro no Brasil, a importância em compreender as necessidades e ter feedbacks dos funcionários é fundamental. Por essa razão, utilizam mensalmente formulários de clima organizacional.

“Por meio do feedback do time no pós-pandemia, temos atuado em ações de engajamento que geram pertencimento”, aponta Caio Abreu, CRHO da companhia.

Segundo Abreu, ainda houve algumas reestruturações no time do RH, com a criação de outras três áreas para que pudesse afetar diretamente a experiência do funcionário.

Também inauguraram sua universidade corporativa, o Sinqia UP, a fim de fomentar ainda mais o desenvolvimento das pessoas. A companhia ainda realizou outras ações que fazem mais sentido para o momento. “Reforçamos ações de qualidade de vida e criamos um programa de desenvolvimento vinculado à responsabilidade social, o que gera orgulho em nossos funcionários”, aponta o CRHO.

4. Escritório virtual e mapeamento semanal de clima

Para manter o time engajado e, sobretudo, motivado, a edtech Gama Academy desenvolveu uma série de iniciativas.

Com a equipe em home office, a empresa usa o escritório virtual da Gather, visando manter o time unido e mais próximo. Por meio do recurso, as equipes promovem encontros mais descontraídos e criam maior entrosamento entre todos.

Outra prática adotada pela Gama é a ferramenta Pulses, que é utilizada para mapear a motivação do time semanalmente. A partir dos resultados levantados, a equipe de Pessoas e Cultura elabora ações visando elevar a motivação dos times e mantê-los engajados.

“Na Gama, nós acreditamos fortemente que um time engajado e bem motivado é essencial para a promoção de um ambiente saudável, empático e acolhedor. Por isso, estamos sempre promovendo ações visando a motivação e o bem-estar de nossas equipes. O cuidado com os funcionários é um pilar de sustentação inegociável e muito importante para nós”, afirma Guilherme Junqueira, CEO da edtech.

5. Integração e incentivo à atividade física

O TC, plataforma que conecta a comunidade brasileira de investidores, realiza algumas iniciativas para manter o escritório mais atrativo, entre elas o ter o escritório pet friendly.

A prática começou a partir do próprio CEO, Pedro Albuquerque Filho, que passou a levar o seu cachorro para o trabalho e incentivar que os funcionários realizem as suas tarefas na companhia de seus pets.

Com foco também na saúde física de seus funcionários, oferece Gympass como benefício, disponibiliza uma academia totalmente gratuita dentro do escritório, além de um Personal Trainer exclusivo do TC para treinar no fim do dia.

A empresa também disponibiliza um espaço exclusivo para descompressão. Às quintas-feiras, ainda conta com a presença de um profissional parceiro de Quick Massage, com massagens de 15 a 30 minutos. Além disso, oferece uma copa compartilhada com uma cozinha completa, com pães, frios, bolos, frutas, docinhos e uma geladeira recheada de bebidas, além de diversas máquinas de cafés espalhadas pelo escritório.

6. Benefícios flexíveis para usar como quiser

A Adyen, plataforma global de tecnologia financeira, prezando pela liberdade e comodidade de seus funcionários, oferece benefícios que vão além dos tradicionais (seguro de vida, plano de saúde e dental, vale-refeição, entre outros). O auxílio para mobilidade não se limita apenas ao vale-transporte, podendo ser usado a escolha de cada um.

Um exemplo é o Adyen+, benefício flexível em que o funcionário tem um saldo mensal para utilizar da forma que for melhor e mais conveniente, podendo ser usado em lazer, cultura, entretenimento, estudos, hobbies ou qualquer atividade.

Para garantir a percepção de valor flexível, o benefício é oferecido via Cartão Caju e não como parte do rendimento mensal. Além disso, a empresa dispõe de espaços de descompressão e interação, como sala de jogos, descanso e cafeteria.

7. Day off para aniversário dos filhos

O dia do aniversário costuma ser uma data muito especial, e o day off nesse dia já é uma prática bem estabelecida nas empresas.

A fintech Rispar aproveitou para oferecer o benefício também no aniversário dos filhos dos funcionários, por ser uma data em que muitos querem comemorar ao lado dos familiares, seja viajando, ou com uma festa, por exemplo. No caso de ser em um feriado ou fim de semana, o colaborador pode escolher um dia útil para usufruir da folga.

“Além dessa prática, oferecemos através de convênio e parcerias descontos e acessos a locais de lazer como cinema, teatros e clubes. Nosso programa de bem-estar está conectado aos benefícios que já oferecemos, e a ideia de promover a saúde da equipe engloba várias dimensões, indo além do ambiente de trabalho”, explica Antonio Raniel, Gerente de RH e Ops da Rispar.

