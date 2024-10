Um tribunal de Singapura sentenciou nesta quinta-feira, 3, um ex-ministro a um ano de prisão por obstrução da Justiça e recebimento de mais de US$ 308 mil em presentes.

Foi a primeira decisão pela prisão de um ex-membro do gabinete da cidade-estado, famosa por ter uma governança "limpa".

S. Iswaran, que f oi membro do governo por 13 anos e ocupou as pastas de comércio, comunicações e transporte , declarou-se culpado na semana passada de quatro acusações de recebimento indevido de presentes e uma de obstrução da Justiça. A sentença proferida foi mais severa do que os seis a sete meses buscados pela promotoria, que o juiz Vincent Hoong disse ser "manifestamente inadequada" dada a gravidade dos delitos de Iswaran e seu impacto na confiança pública, segundo a Reuters.

O caso chocou Singapura, que se orgulha de ter uma burocracia bem paga e eficiente, bem como uma governança forte e completamente limpa E stava entre os cinco países menos corruptos do mundo no ano passado, de acordo com o índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional .