De frente com o CFO? Essa tabela pode deixar uma boa impressão

Entender de números, saber ler um orçamento e gerenciar despesas são habilidades que não se limitam a quem trabalha no setor financeiro.

Em um mercado que valoriza a tomada de decisão com base em dados, essas competências passaram a ser diferenciais para profissionais de todas as áreas.

Quem domina os custos do seu próprio time, os indicadores do projeto ou o retorno sobre um investimento consegue dialogar melhor com a liderança e ganha relevância em discussões estratégicas.

Mais do que isso: mostra maturidade profissional e visão de negócios. Ter uma boa leitura financeira é um passo essencial para ser ouvido em decisões que envolvem recursos da empresa.

O que faz um CFO?

O Chief Financial Officer (CFO), ou diretor financeiro, é o responsável por garantir a saúde financeira da empresa.

Ele analisa custos, receitas, investimentos e riscos, além de estar à frente do planejamento orçamentário. Em empresas menores, pode ser uma função mais operacional. Nas maiores, é uma posição estratégica, que atua diretamente com o CEO.

Ter acesso direto ao CFO nem sempre é comum, mas isso não significa que decisões menores não afetem todas as áreas da empresa.

Quando projetos ou demandas exigem investimento ou envolvem orçamento, é natural que essa liderança seja acionada. E quando esse momento chega, estar preparado faz toda a diferença.

Como montar uma tabela para o CFO?

A melhor forma de preparar essa conversa é por meio de uma tabela clara e objetiva. Ela deve conter os dados relevantes para a análise do CFO e permitir uma leitura rápida do cenário financeiro da sua área ou projeto.

É essencial que a tabela contenha uma descrição e o andamento das ações, uma estimativa do valor em comparação ao que realmente foi gasto, uma taxa de variação e uma justificativa para esses custos.

Veja um modelo básico:

Essa tabela pode ser personalizada conforme a natureza do projeto ou da área. O ideal é mantê-la com até cinco linhas principais para facilitar a compreensão da liderança financeira.

O importante é que os dados estejam organizados e tenham contexto. Mostrar apenas o número não basta. É preciso apontar o motivo da variação, o impacto nos resultados e, se possível, as ações tomadas. Isso transmite domínio do tema e reduz dúvidas por parte do CFO.

Por que a tabela é um diferencial?

Apresentar dados de forma estruturada é uma demonstração de responsabilidade com os recursos da empresa. A tabela não é só um resumo financeiro: ela é uma ferramenta de comunicação entre áreas técnicas e a liderança.

Ao entregar uma visão objetiva do cenário, você economiza tempo de explicação, dá mais confiança ao CFO e cria pontes para novas oportunidades dentro da empresa. Mostrar que você entende como as decisões impactam os números é um passo estratégico para crescer profissionalmente.

Habilidades em finanças corporativas são cada vez mais valorizadas em qualquer carreira. Ter repertório para dialogar com um CFO não é apenas saber o que dizer, mas também como mostrar. E, nesse ponto, uma tabela bem feita fala por você.

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.