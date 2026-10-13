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Você confiaria seu dinheiro a uma IA? Só 14% dos brasileiros dizem que sim

No Reino Unido, 56% dos adultos já usaram IA para cuidar do dinheiro, e a confiança ficou para trás

O Stargate surgiu como uma das apostas mais ambiciosas da OpenAI. (Imagem gerada por IA/Freepik)

O Stargate surgiu como uma das apostas mais ambiciosas da OpenAI. (Imagem gerada por IA/Freepik)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17h30.

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A inteligência artificial entrou na rotina financeira de milhões de pessoas antes de conquistar a confiança delas. No Reino Unido, quem segue recomendações financeiras feitas por ferramentas de IA estima ter economizado, em média, 399 libras, segundo análise do Lloyds Banking Group. 

O maior banco de varejo britânico mapeou como os clientes usam ferramentas digitais para orçamento, dívidas, investimentos e planejamento em cada região do país.

O uso é intenso. Entre os britânicos que usam ferramentas digitais para cuidar do dinheiro, 88% acompanham as finanças pelo celular ou computador pelo menos uma vez por semana. Em Londres, a região mais avançada, 76% recorreram à IA para assuntos financeiros no último ano, 49% fazem isso todos os dias ou toda semana e 48% usam a tecnologia para pesquisar investimentos.

O mesmo levantamento traz o contraponto. Londres também é a região onde os usuários se sentem menos confiantes: só 75% dizem estar seguros ao usar as ferramentas, o índice mais baixo do Reino Unido. Usar mais, nesse caso, não significa confiar mais.

Inteligência artificial, ciência de dados e as tecnologias que redesenham o sistema financeiro estão na grade do MBA Executivo em Finanças da Saint Paul. A estrutura do programa está nesta página

Uso alto, confiança em atraso

O descompasso já aparecia em um estudo anterior do banco. Em novembro do ano passado, o Lloyds estimou que 56% dos adultos britânicos, cerca de 28 milhões de pessoas, tinham usado IA para gerir o próprio dinheiro em 12 meses. Entre eles, 83% se diziam preocupados com a privacidade dos dados e 80% temiam receber informações erradas ou desatualizadas.

A nova análise reforça o padrão. Nas West Midlands, região central da Inglaterra, o uso de IA acima da média coincide com a maior preocupação do país com viés nas recomendações, citada por 30% dos usuários.

No Brasil, o interesse ainda supera o uso

O brasileiro está alguns passos atrás na adoção, mas com a mesma cautela. Uma pesquisa do Mercado Pago com 2,3 mil pessoas, divulgada em julho, mostra que 17% já usam IA para controlar o orçamento e 47% nunca usaram, mas têm interesse em experimentar. Outros 16% dizem não confiar na tecnologia para essa função.

As preocupações seguem a mesma linha das britânicas. A segurança e a privacidade dos dados lideram, com 34% das menções, seguidas pelo medo de receber orientação errada (16%), pela dependência excessiva da tecnologia (12%) e pela dificuldade de entender como a IA chegou a uma recomendação (10%).

Questionar dados e modelos antes de decidir é uma das competências centrais do MBA Executivo em Finanças da Saint Paul. O programa completo está aqui

O limite fica claro em outro levantamento, feito pelo Itaú Unibanco com o Grupo Consumoteca. Segundo a pesquisa, 65% dos brasileiros querem que a tecnologia ajude a orientar o orçamento, desde que ela não assuma as decisões. Apenas 14% aceitariam que a IA tomasse decisões financeiras por eles.

Os bancos aceleram a aposta

Do lado das instituições, o movimento é mais rápido. Os bancos brasileiros investiram R$ 826 milhões no desenvolvimento de inteligência artificial em 2025, alta de 39% sobre o ano anterior, segundo a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026, feita com a Deloitte. A IA é prioridade de investimento para 84% das instituições ouvidas em 2026.

O retorno começa a aparecer, mas ainda é exceção. A parcela de bancos que percebem retorno sobre o investimento em IA passou de 5% em 2024 para 19% em 2025. Cerca de 60% das instituições ainda estão em fases iniciais de adoção, e os usos mais comuns são sugestão de produtos e atendimento por chatbots.

A combinação cria uma tensão para o setor. O cliente já é digital: 83% das transações bancárias do país passam por canais digitais, segundo a mesma pesquisa. Mas ele aceita a IA como conselheira, não como gestora do próprio dinheiro.

A IA já sabe sugerir o que fazer com o dinheiro. Fazer as pessoas confiarem na sugestão ainda é trabalho humano.

Para executivos que precisam incorporar a IA sem abrir mão da decisão, o MBA Executivo em Finanças da Saint Paul reúne programa, corpo docente e processo de admissão nesta página

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