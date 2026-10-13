Carreira
Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Quanto ganha um administrador no Brasil: salários por cargo, área e região

Levantamento com dados do Caged compara cargos, áreas e regiões. No Sudeste, a média supera a do Norte em 40%

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 17h33.

Priorizar nos meus resultados Google

O salário médio de um administrador no Brasil é de R$ 5.086 por mês, segundo dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, compilados pelo Portal Salário. O levantamento considera 146.186 profissionais contratados ou desligados com carteira assinada nos 12 meses até outubro de 2026, com jornada média de 42 horas semanais.

A média, porém, esconde uma carreira com degraus bem diferentes. Na base, um assistente administrativo recebe em média R$ 2.469. No topo, um diretor administrativo ganha em média R$ 19.964, quase quatro vezes o salário do administrador. A região onde se trabalha e a área escolhida também mudam a conta.

A tabela abaixo mostra a média e a mediana de cada cargo. A mediana é o valor do meio: metade dos profissionais ganha menos que ela, e metade ganha mais. Quando a média fica muito acima da mediana, é sinal de que alguns salários altos puxam o número para cima.

CargoSalário médioMediana
Assistente administrativoR$ 2.469R$ 2.200
AdministradorR$ 5.086R$ 3.930
Gerente administrativoR$ 5.625R$ 3.205
Diretor administrativoR$ 19.964R$ 7.710

Fonte: Portal Salário, com dados do Novo Caged (MTE). Salário base em carteira, 12 meses até outubro de 2026.

A diferença entre média e mediana é maior nos cargos de gestão. No caso dos diretores, a média é mais que o dobro da mediana, porque o teto chega a R$ 55 mil. Entre os gerentes administrativos, a mediana fica até abaixo da do administrador. Uma explicação possível é que o título de gerente reúne realidades muito diferentes, da pequena empresa à multinacional.

Onde o salário é maior

O Sudeste paga as maiores médias em todos os cargos analisados. Para o administrador, a média na região é 40% maior que no Norte.

RegiãoAdministradorGerente administrativoDiretor administrativo
SudesteR$ 5.468R$ 7.267R$ 27.488
Centro-OesteR$ 4.780R$ 4.213R$ 10.528
SulR$ 4.464R$ 4.823R$ 12.283
NordesteR$ 4.135R$ 3.916R$ 7.875
NorteR$ 3.907R$ 3.730R$ 7.618

Fonte: Portal Salário, com dados do Novo Caged (MTE).

A distância cresce conforme o cargo sobe. Entre os diretores administrativos, a média do Sudeste é 3,6 vezes a do Norte. A concentração de sedes de grandes empresas na região ajuda a explicar a diferença.

Quanto pagam as áreas em que o administrador atua

A formação em Administração abre portas para diferentes áreas. Os cargos de analista, comuns no início da carreira, mostram como o salário varia entre elas.

CargoSalário médioMediana
Analista financeiro (instituições financeiras)R$ 4.961R$ 4.000
Analista de marketingR$ 4.942R$ 4.000
Analista de recursos humanosR$ 4.429R$ 3.763
Analista de logísticaR$ 3.983R$ 3.500

Fonte: Portal Salário, com dados do Novo Caged (MTE).

No topo da área financeira, os valores sobem bastante. Segundo o Guia Salarial 2026 da consultoria de recrutamento Robert Half, um controller em empresa de grande porte tem salário mediano de R$ 32 mil, e um diretor financeiro em empresa do mesmo porte, de R$ 69,1 mil. O guia considera salários de profissionais recolocados pela consultoria, e não a média do mercado.

O que os números não mostram

Os dados do Caged têm limites. Eles consideram só o salário base registrado em carteira, sem bônus, participação nos lucros, comissões ou horas extras, que pesam bastante nos cargos de gestão. Também ficam de fora profissionais contratados como pessoa jurídica, servidores públicos e empreendedores.

Outro ponto é que o levantamento se baseia em contratações e desligamentos dos últimos 12 meses. Ele mostra quanto o mercado está pagando a quem entra e sai das empresas, e não o salário de todos os que estão empregados.

O que faz o salário subir

Os números indicam três fatores que pesam na remuneração: o nível do cargo, a região e a área de atuação. A distância entre a base e o topo da carreira mostra que o salário do administrador depende menos do diploma e mais do caminho que ele constrói depois.

Por isso, a escolha da faculdade conta pelo que ela oferece além das aulas: contato com empresas, projetos práticos e oportunidades de estágio que ajudam a chegar mais rápido aos cargos de gestão. Na graduação em Administração da Saint Paul Escola de Negócios, em São Paulo, o curso de quatro anos combina período integral nos dois primeiros anos com aulas pela manhã nos dois últimos.

Entre o assistente e o diretor, a diferença de salário é de oito vezes. O que se faz nos primeiros anos de carreira ajuda a decidir em qual ponto dessa escala cada um vai estar.

LEIA MAIS: Conheça a graduação em Administração da Saint Paul

Quanto ganha um administrador no Brasil?

Em média, R$ 5.086 por mês, segundo dados do Novo Caged compilados pelo Portal Salário em outubro de 2026. A mediana é de R$ 3.930, e o teto chega a R$ 9 mil.

Qual região paga mais para administradores?

O Sudeste, com média de R$ 5.468. Em seguida vêm Centro-Oeste (R$ 4.780), Sul (R$ 4.464), Nordeste (R$ 4.135) e Norte (R$ 3.907).

Quanto ganha um diretor administrativo?

A média é de R$ 19.964 por mês, com mediana de R$ 7.710 e teto de R$ 55 mil. No Sudeste, a média sobe para R$ 27.488.

Qual área paga mais para quem se forma em Administração?

Entre os cargos de analista, finanças e marketing têm as maiores médias, perto de R$ 5 mil. Recursos humanos fica em R$ 4.429, e logística, em R$ 3.983.

Os salários do Caged incluem bônus?

Não. Os dados consideram só o salário base em carteira, sem bônus, participação nos lucros, comissões ou horas extras. Profissionais PJ e servidores públicos também ficam de fora.

Acompanhe tudo sobre:GraduaçãoGraduação Escola de Negócios Saint PaulFaculdades e universidades

Mais de Carreira

Você confiaria seu dinheiro a uma IA? Só 14% dos brasileiros dizem que sim

Você vai mudar mais do que imagina, mostra estudo de Harvard com 19 mil pessoas

'O jeito de se candidatar hoje é não se candidatar': por que o networking deve vir antes da vaga

'Não é meu trabalho ser seu amigo': cofundadora da Skims explica a empatia que funciona na liderança

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Alunos de física aprenderam mais com tutor de IA do que em aula ativa, diz estudo de Harvard

Carreira

Você confiaria seu dinheiro a uma IA? Só 14% dos brasileiros dizem que sim

Brasil

Flávio Bolsonaro muda o tom e diz que votará pelo fim da escala 6x1

Pop

'Nárnia: O Sobrinho do Mago' ganha primeiro trailer e confirma estreia nos cinemas em 2027