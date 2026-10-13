Quanto ganha um administrador no Brasil: salários por cargo, área e região

O salário médio de um administrador no Brasil é de R$ 5.086 por mês, segundo dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, compilados pelo Portal Salário. O levantamento considera 146.186 profissionais contratados ou desligados com carteira assinada nos 12 meses até outubro de 2026, com jornada média de 42 horas semanais.

A média, porém, esconde uma carreira com degraus bem diferentes. Na base, um assistente administrativo recebe em média R$ 2.469. No topo, um diretor administrativo ganha em média R$ 19.964, quase quatro vezes o salário do administrador. A região onde se trabalha e a área escolhida também mudam a conta.

A tabela abaixo mostra a média e a mediana de cada cargo. A mediana é o valor do meio: metade dos profissionais ganha menos que ela, e metade ganha mais. Quando a média fica muito acima da mediana, é sinal de que alguns salários altos puxam o número para cima.

Cargo Salário médio Mediana Assistente administrativo R$ 2.469 R$ 2.200 Administrador R$ 5.086 R$ 3.930 Gerente administrativo R$ 5.625 R$ 3.205 Diretor administrativo R$ 19.964 R$ 7.710

Fonte: Portal Salário, com dados do Novo Caged (MTE). Salário base em carteira, 12 meses até outubro de 2026.

A diferença entre média e mediana é maior nos cargos de gestão. No caso dos diretores, a média é mais que o dobro da mediana, porque o teto chega a R$ 55 mil. Entre os gerentes administrativos, a mediana fica até abaixo da do administrador. Uma explicação possível é que o título de gerente reúne realidades muito diferentes, da pequena empresa à multinacional.

Onde o salário é maior

O Sudeste paga as maiores médias em todos os cargos analisados. Para o administrador, a média na região é 40% maior que no Norte.

Região Administrador Gerente administrativo Diretor administrativo Sudeste R$ 5.468 R$ 7.267 R$ 27.488 Centro-Oeste R$ 4.780 R$ 4.213 R$ 10.528 Sul R$ 4.464 R$ 4.823 R$ 12.283 Nordeste R$ 4.135 R$ 3.916 R$ 7.875 Norte R$ 3.907 R$ 3.730 R$ 7.618

Fonte: Portal Salário, com dados do Novo Caged (MTE).

A distância cresce conforme o cargo sobe. Entre os diretores administrativos, a média do Sudeste é 3,6 vezes a do Norte. A concentração de sedes de grandes empresas na região ajuda a explicar a diferença.

Quanto pagam as áreas em que o administrador atua

A formação em Administração abre portas para diferentes áreas. Os cargos de analista, comuns no início da carreira, mostram como o salário varia entre elas.

Cargo Salário médio Mediana Analista financeiro (instituições financeiras) R$ 4.961 R$ 4.000 Analista de marketing R$ 4.942 R$ 4.000 Analista de recursos humanos R$ 4.429 R$ 3.763 Analista de logística R$ 3.983 R$ 3.500

Fonte: Portal Salário, com dados do Novo Caged (MTE).

No topo da área financeira, os valores sobem bastante. Segundo o Guia Salarial 2026 da consultoria de recrutamento Robert Half, um controller em empresa de grande porte tem salário mediano de R$ 32 mil, e um diretor financeiro em empresa do mesmo porte, de R$ 69,1 mil. O guia considera salários de profissionais recolocados pela consultoria, e não a média do mercado.

O que os números não mostram

Os dados do Caged têm limites. Eles consideram só o salário base registrado em carteira, sem bônus, participação nos lucros, comissões ou horas extras, que pesam bastante nos cargos de gestão. Também ficam de fora profissionais contratados como pessoa jurídica, servidores públicos e empreendedores.

Outro ponto é que o levantamento se baseia em contratações e desligamentos dos últimos 12 meses. Ele mostra quanto o mercado está pagando a quem entra e sai das empresas, e não o salário de todos os que estão empregados.

O que faz o salário subir

Os números indicam três fatores que pesam na remuneração: o nível do cargo, a região e a área de atuação. A distância entre a base e o topo da carreira mostra que o salário do administrador depende menos do diploma e mais do caminho que ele constrói depois.

Por isso, a escolha da faculdade conta pelo que ela oferece além das aulas: contato com empresas, projetos práticos e oportunidades de estágio que ajudam a chegar mais rápido aos cargos de gestão. Na graduação em Administração da Saint Paul Escola de Negócios, em São Paulo, o curso de quatro anos combina período integral nos dois primeiros anos com aulas pela manhã nos dois últimos.

Entre o assistente e o diretor, a diferença de salário é de oito vezes. O que se faz nos primeiros anos de carreira ajuda a decidir em qual ponto dessa escala cada um vai estar.

LEIA MAIS: Conheça a graduação em Administração da Saint Paul

Quanto ganha um administrador no Brasil?

Em média, R$ 5.086 por mês, segundo dados do Novo Caged compilados pelo Portal Salário em outubro de 2026. A mediana é de R$ 3.930, e o teto chega a R$ 9 mil.

Qual região paga mais para administradores?

O Sudeste, com média de R$ 5.468. Em seguida vêm Centro-Oeste (R$ 4.780), Sul (R$ 4.464), Nordeste (R$ 4.135) e Norte (R$ 3.907).

Quanto ganha um diretor administrativo?

A média é de R$ 19.964 por mês, com mediana de R$ 7.710 e teto de R$ 55 mil. No Sudeste, a média sobe para R$ 27.488.

Qual área paga mais para quem se forma em Administração?

Entre os cargos de analista, finanças e marketing têm as maiores médias, perto de R$ 5 mil. Recursos humanos fica em R$ 4.429, e logística, em R$ 3.983.

Os salários do Caged incluem bônus?

Não. Os dados consideram só o salário base em carteira, sem bônus, participação nos lucros, comissões ou horas extras. Profissionais PJ e servidores públicos também ficam de fora.