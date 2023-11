Curso online e gratuito ensina executivos a implementar o ESG nas empresas; veja como em 7 passos

Aplicar diretrizes ESG é a prioridade de 95% das empresas brasileiras. Na agenda dessas organizações, pautas ambientais, sociais e de governança aparecem no topo da lista.

Porém, entender como aplicar ações socioambientais aos negócios e quais indicadores de sucesso acompanhar pode ser um desafio para muitos executivos, que se deparam com um questionamento comum: por onde começar quando o assunto é ESG?

Essa dúvida não é em vão. Embora o termo ESG tenha aparecido pela primeira vez há mais de uma década, sua implementação no ambiente corporativo ainda é recente.

Com o objetivo de mostrar o caminho para elevar os resultados da sua empresa implantando diretrizes ESG, a EXAME desenvolveu a série ESG para Negócios.

As aulas vão ao ar entre 04 e 12 de dezembro e acontecem de forma virtual e gratuita.

A aula será apresentada pela Renata Faber, diretora de ESG da EXAME com 20 anos de experiência no mercado financeiro. Desde que assumiu a cadeira de diretora, trabalha em parceria com empresas para ajudá-las a avançar na agenda sustentável.

Por que você não pode deixar essa oportunidade passar?

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Melhore sua reputação – a série vai mostrar como o ESG pode trazer credibilidade;

Capacite-se sem gastar nada – a série é totalmente gratuita;

Referência no mercado – aprenda com Renata Faber, diretora de ESG da EXAME;

Propósito – aprenda como agregar valor e significado ao negócios.

7 passos para a aplicar as diretrizes sustentáveis aos negócios

1. Integre o ESG na cultura corporativa

Quando todos os cargos da companhia fazem parte da implementação das diretrizes ESG, mais fácil é para garantir que a agenda sustentável seja vista como uma responsabilidade de todos – mesmo quando não for uma tarefa evidente.

2. Desperte o engajamento com stakeholders

Inicie um diálogo aberto com os stakeholders – como clientes, funcionários e investidores. É essencial ter claro quais as expectativas e preocupações desses grupos e orientar as iniciativas para que elas possam ir de encontro com as necessidades levantadas.

3. Invista na formação e educação

Proporcione treinamento sobre os princípios do ESG para todos os níveis da organização. Certifique-se de que os colaboradores estejam cientes das práticas e políticas relevantes.

Na série ESG para Negócios desenvolvida pela EXAME, executivos terão a chance de aprender, de uma vez por todas, o que é preciso para implementar as diretrizes ESG dentro das organizações.

4. Busque por colaboração e parcerias

Participe de iniciativas setoriais e busque parcerias para compartilhar conhecimento e melhores práticas. A colaboração pode acelerar o aprendizado e a implementação do ESG.

5. Aposte na inovação sustentável

Incentive a inovação sustentável em produtos, serviços e processos. Busque maneiras de integrar práticas mais ecológicas e socialmente responsáveis nas operações comerciais.

6. Desenvolva uma política de transparência

Não dá para negar que o ESG é uma excelente forma de agregar valor e propósito aos negócios. Mas é preciso atenção: afirmar ser sustentável sem de fato ser pode ter o efeito contrário. Por isso, considere uma divulgação regular de relatórios ESG para comunicar o desempenho e os esforços contínuos aos funcionários, stakeholders e clientes.

7. Faça avaliações contínuas

Para saber se as diretrizes ESG estão trazendo resultados positivos ou não, é preciso acompanhá-las de perto. A recomendação dos especialistas é criar um sistema de avaliação contínua para medir o impacto das iniciativas. Dessa forma, se houver necessidade, é possível ajustar as estratégias com base nos resultados.

