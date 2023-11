Empiricus lança nova edição do Copy Camp 2024; veja como aprender profissão muito lucrativa

Estão abertas as inscrições para o novo Copy Camp 2024. O programa de treinamento é referência em formação de profissionais de copywriting no Brasil.

O treinamento tem como objetivo formar uma nova safra de copywriters profissionais, capazes de produzir textos altamente persuasivos - e ser muito bem remunerados por isso já a partir de 2024.

Caso você não saiba, um copywriter é o profissional responsável por escrever todo tipo de peça de marketing que existe na internet.

Anúncios, e-mails, vídeos de vendas… Em outras palavras, se você já comprou qualquer coisa na internet, as chances de ter se deparado com o trabalho de um copywriter são altíssimas.

Trata-se de um profissional que precisa apenas de um notebook e um programa de textos, como o Word ou Google Docs, para trabalhar.

Esses são os principais requisitos. Muitas vagas contam com horário flexível e modalidade home office. Ou seja, você pode trabalhar da forma que achar melhor.

Entenda por que o copywriting é uma carreira tão promissora

E a melhor parte é que o mercado de trabalho para esse profissional não poderia estar mais aquecido.

Isso porque trata-se de um profissional que lida diretamente com vendas na internet - um setor que não para de crescer desde a pandemia.

Você deve concordar e observar isso acontecendo na sua vida pessoal: antes da pandemia, compras pela internet costumavam ser bem mais raras e bem pensadas.

Hoje em dia, todo mundo vai ao site da Amazon quando precisa de algo para casa, vai ao iFood para fazer o mercado do mês…

As compras pela internet caíram no gosto do brasileiro - e muitas pesquisas recentes comprovam esse fenômeno.

Fonte: InfoMoney

Fonte: Isto É Dinheiro

É justamente por isso que os pagamentos para esse profissional também tendem a ser bastante altos.

Salários podem chegar aos R$ 13 mil por mês

Muitas empresas estão tentando aproveitar esse momento do marketing digital e estão demandando serviço de diversos profissionais para fazer essa transição.

E, como você deve imaginar, não existem profissionais suficientes para atender toda essa demanda.

É por isso que, segundo levantamento da empresa GlassDoor, o salário pode chegar a R$ 13 mil por mês.

Mas, sinceramente, isso não é nada perto do que esse profissional pode ganhar com comissões das vendas que realiza.

É aqui que esses profissionais podem ficar, de fato, milionários nessa carreira.

Sim, isso mesmo. Trata-se de uma matemática simples: você, como copywriter, pode negociar uma comissão sobre as vendas que realiza em um lançamento digital.

Se você acertar uma comissão de 5% em um lançamento que vende R$ 1 milhão, você acaba levando 50 mil reais pra casa - em apenas um trabalho.

Parabéns, você acaba de encontrar um caminho sólido na busca pelo enriquecimento. Agora, é só repetir esse processo.

E, acredite, existem muitos lançamentos digitais vendendo R$ 1 milhão todas as semanas na internet.

Tudo que você precisa fazer pra ser um dos profissionais por trás desses lançamentos é se capacitar.

E acredite: a Empiricus é a melhor empresa do mercado quando o assunto é marketing digital e, especificamente, formação de copywriters.

Veja caso real de copywriter que atingiu R$ 1 milhão em comissão

Em um de seus lançamentos digitais de maior sucesso, a empresa conseguiu um retorno de 2.790% sobre o dinheiro investido.

Isso significa uma multiplicação de quase 29 vezes. Foi o suficiente para fazer a empresa faturar 21 milhões de reais em apenas 7 dias.

Você consegue imaginar quanto o copywriter por trás desse lançamento enriqueceu? Não precisa imaginar, pois você vai descobrir agora.

Trata-se de um dos casos mais extremos de enriquecimento pessoal com copywriting. O funcionário em questão saiu do zero a mais de 1 milhão de reais em comissões em apenas 6 meses no cargo.

Isso mesmo que você leu. Esse copywriter começou no cargo em julho de 2021 e no fim do ano já acumulava 1 milhão de reais em comissão.

Isso só foi possível porque esse profissional passou pelo Copy Camp - um treinamento de alta qualidade. Ele aprendeu a escrever textos persuasivos, peças de marketing muito convincentes – e seus textos venderam milhões para a empresa.

Claro, esse foi um caso extremo de enriquecimento pessoal — mas que foi possível por conta das características dessa profissão, que em breve estará mais acessível para os brasileiros.

Isso porque, agora, a Empiricus vai abrir novas vagas para o mesmo treinamento que formou esse funcionário. Em outras palavras, você está diante da chance de se tornar um copywriter triple A, muito valorizado pelo mercado.

Como um copywriter, você pode trabalhar de casa, só com um computador, e pode ganhar comissões que facilmente podem ultrapassar os 6 dígitos. Só depende de você dar o primeiro passo.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus