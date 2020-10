Cristina Junqueira leu estes 10 livros antes de fundar o Nubank

Tomar decisões difíceis, encontrar satisfação no seu trabalho, lidar com frustrações e superar desafios de liderança. Tudo isso faz parte da carreira de qualquer profissional, e não foi diferente para Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

Em seu LinkedIn, ela conta sobre quando pediu demissão do seu emprego, alguns meses antes de conhecer seus sócios David Vélez e o Edward Wible.

Na época, ela tomou a decisão para mudar o rumo de sua carreira e refletir sobre o impacto que queria ter com seu trabalho. “Fiquei cerca de dois meses lendo o máximo possível de livros, conversando com pessoas para definir o que eu queria para os meus próximos cinco anos”, escreve ela.

Segundo a executiva, a experiência foi tão boa que quase valeu por um outro MBA. E, no blog do Nubank, ela lista dez recomendações de leitura que fizeram a diferença e a inspiraram. Para quem sonha em trabalhar na empresa, Junqueira já recomendou a leitura também do conteúdo do blog.

Para ela, os livros e o blog são ótimas fontes para entender mais da cultura do Nubank. Confira:

Para tomar decisões difíceis:

“Blink – A decisão num piscar de olhos”, de Malcolm Gladwell

Para entender as pessoas de sucesso:

“Fora de série – Outliers”, de Malcolm Gladwell

Para ter os melhores resultados:

“Execução: A disciplina para atingir resultados”, de Larry Bossidy

Para lidar com frustrações e encontrar novas oportunidades:

“Quem é promovido, quem não é e por quê”, de Donald Asher

Para superar desafios na gestão de equipes:

“Os 5 desafios das equipes: Uma história sobre liderança”, de Patrick Leoncini

Para encontrar sua motivação no trabalho:

“Careerealism: The Smart Approach to a Satisfying Career”, de J. T. O’Donnell

Para aprender a contratar profissionais incríveis:

“Grandes Decisões Sobre Pessoas”, de Claudio Fernández-Aráoz

Para guiar suas decisões de carreira:

“De que cor é o seu Pára-Quedas?”, de Richard N. Bolles

Para encorajar mulheres a investir em suas carreiras:

“Faça acontecer: mulheres, trabalho e a vontade de liderar”, de Sheryl Sandberg

Para refletir sobre o que é sucesso:

“Como avaliar a sua vida”, de Clayton M. Christensen