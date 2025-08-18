Conhece um talento universitário? Ele pode ganhar visibilidade nacional e uma viagem à China

Em toda universidade há aquele aluno que se destaca. Não só pelas notas, mas pela capacidade de mobilizar colegas, liderar projetos, transformar ideias em impacto real.

Muitas vezes, esses jovens visionários passam despercebidos fora do campus, mas são exatamente eles que podem se tornar os líderes de amanhã.

O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário, realizado pelo Na Prática, foi criado para dar visibilidade nacional a esses talentos e acelerar suas trajetórias. E talvez você conheça alguém que merece estar entre os finalistas.

o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita

O que é o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

O prêmio busca reconhecer universitários entre 18 e 34 anos que já deixaram sua marca com projetos relevantes — seja no campo acadêmico, social, científico ou empreendedor.

Além do reconhecimento, os vencedores ganham:

Viagem internacional para a China com tudo pago e imersão no ecossistema de inovação;

Curso presencial em São Paulo , exclusivo para os 15 finalistas, com foco em liderança e impacto;

Visibilidade nacional , selo de excelência e networking com líderes de mercado.

Por que indicar um jovem hoje pode mudar o amanhã

O protagonismo jovem não é apenas sobre conquistas pessoais. É sobre transformar comunidades inteiras, gerar novas soluções e inspirar futuras gerações.

Ao indicar um estudante, você não só abre portas para ele, como também contribui para que o país valorize quem já está fazendo diferença.

A inscrição para o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Se você é professor, gestor, mentor, colega ou familiar, pode dar o primeiro passo e incentivar um jovem universitário a se inscrever. Muitas vezes, basta uma indicação ou palavra de apoio para que um talento escondido se torne um protagonista reconhecido nacionalmente.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI