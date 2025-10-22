Conheça o Wiser: método de Harvard que ensina a reagir com calma quando tudo dá errado

Você já se arrependeu de algo dito no calor do momento ou percebeu que reagiu antes mesmo de pensar?

A neurociência mostra que isso é natural. O cérebro humano foi moldado para reagir rápido diante de ameaças. Mas, na vida moderna, esse instinto pode sabotar decisões, relacionamentos e até a carreira.

Foi para lidar com esses momentos que pesquisadores de Harvard desenvolveram o modelo Wiser, um método para reagir com inteligência, em vez de impulso.

O que é o modelo Wiser

O Wiser nasceu a partir do Harvard Study of Adult Development, que há mais de 80 anos acompanha centenas de pessoas para entender o que realmente traz bem-estar e realização.

A pesquisa mostrou que a forma como reagimos emocionalmente tem impacto direto em nossa saúde, felicidade e sucesso profissional. O modelo propõe cinco passos para cultivar respostas mais conscientes:

1. Watch (Observe)

O primeiro passo é notar o que está acontecendo dentro de você. Perceba o que sente e observe como essas emoções se manifestam no corpo.

Essa pausa de alguns segundos já muda o jogo, pois ela ativa o córtex pré-frontal, região do cérebro responsável pelo raciocínio e autocontrole.

2. Interpret (Interprete)

Em vez de reprimir ou julgar o que sente, pergunte-se: “O que está por trás dessa emoção?



Talvez a raiva esconda frustração, medo de errar ou vontade de ser reconhecido. Entender a causa real evita que você desconte o sentimento na pessoa errada e ajuda a resolver o problema de forma mais madura.

3. Select (Escolha)

Aqui entra o poder da decisão consciente. Escolher como reagir é o coração da inteligência emocional. Você pode optar por conversar, respirar, se afastar por um momento ou agir de imediato, mas de forma pensada.

O importante é saber que há escolha, mesmo quando tudo parece automático.

4. Engage (Aja)

Agora, sim, é hora de agir, mas com intenção. Isso significa colocar em prática a resposta que você escolheu — com respeito, clareza e propósito.

Agir de forma coerente com seus valores é o que fortalece sua confiança emocional.

5. Reflect (Reflita)

Depois que o momento passa, olhe para trás: “Minha reação ajudou ou atrapalhou?”

A reflexão fecha o ciclo e cria aprendizado. Quanto mais vezes você revisita suas respostas, mais natural se torna o autocontrole e menos você repete padrões impulsivos.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

