Conheça o Wiser: método de Harvard que ensina a reagir com calma quando tudo dá errado

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14h26.
Última atualização em 22 de outubro de 2025 às 15h07.
Você já se arrependeu de algo dito no calor do momento ou percebeu que reagiu antes mesmo de pensar?
A neurociência mostra que isso é natural. O cérebro humano foi moldado para reagir rápido diante de ameaças. Mas, na vida moderna, esse instinto pode sabotar decisões, relacionamentos e até a carreira.
Foi para lidar com esses momentos que pesquisadores de Harvard desenvolveram o modelo Wiser, um método para reagir com inteligência, em vez de impulso.
O Wiser nasceu a partir do Harvard Study of Adult Development, que há mais de 80 anos acompanha centenas de pessoas para entender o que realmente traz bem-estar e realização.
A pesquisa mostrou que a forma como reagimos emocionalmente tem impacto direto em nossa saúde, felicidade e sucesso profissional. O modelo propõe cinco passos para cultivar respostas mais conscientes:
O primeiro passo é notar o que está acontecendo dentro de você. Perceba o que sente e observe como essas emoções se manifestam no corpo.
Essa pausa de alguns segundos já muda o jogo, pois ela ativa o córtex pré-frontal, região do cérebro responsável pelo raciocínio e autocontrole.
Em vez de reprimir ou julgar o que sente, pergunte-se: “O que está por trás dessa emoção?
Talvez a raiva esconda frustração, medo de errar ou vontade de ser reconhecido. Entender a causa real evita que você desconte o sentimento na pessoa errada e ajuda a resolver o problema de forma mais madura.
Aqui entra o poder da decisão consciente. Escolher como reagir é o coração da inteligência emocional. Você pode optar por conversar, respirar, se afastar por um momento ou agir de imediato, mas de forma pensada.
O importante é saber que há escolha, mesmo quando tudo parece automático.
Agora, sim, é hora de agir, mas com intenção. Isso significa colocar em prática a resposta que você escolheu — com respeito, clareza e propósito.
Agir de forma coerente com seus valores é o que fortalece sua confiança emocional.
Depois que o momento passa, olhe para trás: “Minha reação ajudou ou atrapalhou?”
A reflexão fecha o ciclo e cria aprendizado. Quanto mais vezes você revisita suas respostas, mais natural se torna o autocontrole e menos você repete padrões impulsivos.
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.
