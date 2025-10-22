Como a Ipiranga está acelerando o futuro de seus talentos e da cultura da empresa

A Ipiranga, empresa com 88 anos de história e forte presença no setor de mobilidade e distribuição de combustíveis, vive uma transformação cultural que vai além da modernização dos negócios.

No centro dessa mudança está o investimento em pessoas. É nesse contexto que surge o Acelerando o Futuro, programa estruturado em parceria com a EXAME Saint Paul | In Company, que desenvolve treinamentos corporativos customizados.

Voltado para acelerar a carreira de profissionais de alto potencial, o programa já está na segunda edição e representa um passo estratégico: preparar lideranças capazes de sustentar a evolução da empresa diante dos desafios de inovação e dos novos modelos de consumo e mobilidade.

Acelerando o futuro de carreiras e da empresa

Ao contrário dos tradicionais programas de trainee, o Acelerando o Futuro busca um perfil mais sênior. Os participantes já ocupam cargos como coordenadores ou especialistas e contam, em média, com cinco anos de experiência.

O processo seletivo é altamente competitivo: inclui mapeamento de competências, entrevistas com executivos e a apresentação diante de uma banca de diretores.

“É um processo seletivo intenso, mas necessário. Queremos talentos prontos para acelerar sua trajetória e ocupar posições de liderança em até dois anos”, explica Luciana Domagala, vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade da Ipiranga.

Na primeira edição, em 2024, restrita ao público interno, duas pessoas já foram promovidas a gerentes em menos de um ano. A segunda turma, iniciada em 2025, abriu espaço também para talentos externos, ampliando a diversidade de experiências dentro do grupo.

Luciana explica que “trazer gente já com a cultura Ipiranga e gente que vem de outras culturas também é um caldo muito legal para o desenvolvimento desses talentos”.

De estagiário a gerente

Entre os participantes da primeira turma, a jornada de Roberto Ferreira, hoje gerente da área de Jornada do Cliente, ilustra o impacto do programa.

Ele entrou na Ipiranga como estagiário em 2017, passou por oito áreas da companhia e, após integrar o Acelerando o Futuro, foi escolhido para liderar um projeto estratégico: o retorno da marca Texaco aos postos de combustíveis no Brasil.

“Foi como criar uma startup dentro de uma empresa de quase 90 anos. O programa me tirou da zona de conforto e me deu autonomia para tomar decisões que impactam diretamente o negócio”, relembra Roberto.

Hoje, ele ocupa um cargo gerencial em marketing, função que jamais imaginava desempenhar antes da experiência, uma vez que sua formação era focada na área comercial. “Foi o divisor de águas da minha carreira”.

Trilhas de formação

O Acelerando o Futuro se estrutura em três grandes frentes:

Trilha de Negócios – Conteúdos técnicos e estratégicos conduzidos pela EXAME Saint Paul, com professores e especialistas de mercado; Trilha de Liderança – Capacitação em habilidades de gestão, autoconhecimento e competências comportamentais; Trilha Individual – Mentorias e construção de um plano de desenvolvimento personalizado.

A conclusão do programa acontece por meio de um projeto final em grupo que exige dos participantes a criação de soluções práticas para desafios da Ipiranga, com apresentação a uma banca avaliadora composta por executivos da empresa e professores da EXAME Saint Paul.

“O diferencial é a personalização. Cada participante tem uma trilha de desenvolvimento que combina disciplinas de negócios, liderança e um plano de carreira individualizado”, destaca Roberto.

Cultura de mobilidade e futuro sustentável

Para Luciana Domagala, o programa reflete a própria transformação cultural da Ipiranga. “Estamos construindo uma empresa orientada à mobilidade, e não apenas ao setor de energia. Isso exige líderes preparados para lidar com mudanças tecnológicas, novos modelos de consumo e sustentabilidade”, afirma.

A experiência bem-sucedida da primeira turma garantiu a continuidade do Acelerando o Futuro. “Esse programa se promove sozinho, pelos profissionais que formamos. Eles brilham e fazem diferença no negócio”, resume Luciana.

Ao unir uma seleção rigorosa, trilhas de aprendizado personalizadas e a expertise da EXAME Saint Paul, a companhia investe em algo que vai além da preparação técnica: a formação de líderes que sustentem o futuro de uma das marcas mais tradicionais do país.

