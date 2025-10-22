Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Como a Ipiranga está acelerando o futuro de seus talentos e da cultura da empresa

Com apoio da EXAME Saint Paul, iniciativa combina mentorias e trilhas de aprendizado para acelerar carreiras e preparar gestores

A Ipiranga está acelerando o futuro das suas lideranças com a EXAME Saint Paul | In Company (Arquivo Pessoal)

A Ipiranga está acelerando o futuro das suas lideranças com a EXAME Saint Paul | In Company (Arquivo Pessoal)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 14h48.

A Ipiranga, empresa com 88 anos de história e forte presença no setor de mobilidade e distribuição de combustíveis, vive uma transformação cultural que vai além da modernização dos negócios.

No centro dessa mudança está o investimento em pessoas. É nesse contexto que surge o Acelerando o Futuro, programa estruturado em parceria com a EXAME Saint Paul | In Company, que desenvolve treinamentos corporativos customizados.

Voltado para acelerar a carreira de profissionais de alto potencial, o programa já está na segunda edição e representa um passo estratégico: preparar lideranças capazes de sustentar a evolução da empresa diante dos desafios de inovação e dos novos modelos de consumo e mobilidade.

Acelerando o futuro de carreiras e da empresa

Ao contrário dos tradicionais programas de trainee, o Acelerando o Futuro busca um perfil mais sênior. Os participantes já ocupam cargos como coordenadores ou especialistas e contam, em média, com cinco anos de experiência.

O processo seletivo é altamente competitivo: inclui mapeamento de competências, entrevistas com executivos e a apresentação diante de uma banca de diretores.

“É um processo seletivo intenso, mas necessário. Queremos talentos prontos para acelerar sua trajetória e ocupar posições de liderança em até dois anos”, explica Luciana Domagala, vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade da Ipiranga.

Na primeira edição, em 2024, restrita ao público interno, duas pessoas já foram promovidas a gerentes em menos de um ano. A segunda turma, iniciada em 2025, abriu espaço também para talentos externos, ampliando a diversidade de experiências dentro do grupo.

Luciana explica que “trazer gente já com a cultura Ipiranga e gente que vem de outras culturas também é um caldo muito legal para o desenvolvimento desses talentos”.

De estagiário a gerente

Entre os participantes da primeira turma, a jornada de Roberto Ferreira, hoje gerente da área de Jornada do Cliente, ilustra o impacto do programa.

Ele entrou na Ipiranga como estagiário em 2017, passou por oito áreas da companhia e, após integrar o Acelerando o Futuro, foi escolhido para liderar um projeto estratégico: o retorno da marca Texaco aos postos de combustíveis no Brasil.

“Foi como criar uma startup dentro de uma empresa de quase 90 anos. O programa me tirou da zona de conforto e me deu autonomia para tomar decisões que impactam diretamente o negócio”, relembra Roberto.

Hoje, ele ocupa um cargo gerencial em marketing, função que jamais imaginava desempenhar antes da experiência, uma vez que sua formação era focada na área comercial. “Foi o divisor de águas da minha carreira”.

Trilhas de formação

O Acelerando o Futuro se estrutura em três grandes frentes:

  1. Trilha de Negócios – Conteúdos técnicos e estratégicos conduzidos pela EXAME Saint Paul, com professores e especialistas de mercado;
  2. Trilha de Liderança – Capacitação em habilidades de gestão, autoconhecimento e competências comportamentais;
  3. Trilha Individual – Mentorias e construção de um plano de desenvolvimento personalizado.

A conclusão do programa acontece por meio de um projeto final em grupo que exige dos participantes a criação de soluções práticas para desafios da Ipiranga, com apresentação a uma banca avaliadora composta por executivos da empresa e professores da EXAME Saint Paul.

“O diferencial é a personalização. Cada participante tem uma trilha de desenvolvimento que combina disciplinas de negócios, liderança e um plano de carreira individualizado”, destaca Roberto.

Cultura de mobilidade e futuro sustentável

Para Luciana Domagala, o programa reflete a própria transformação cultural da Ipiranga. “Estamos construindo uma empresa orientada à mobilidade, e não apenas ao setor de energia. Isso exige líderes preparados para lidar com mudanças tecnológicas, novos modelos de consumo e sustentabilidade”, afirma.

A experiência bem-sucedida da primeira turma garantiu a continuidade do Acelerando o Futuro. “Esse programa se promove sozinho, pelos profissionais que formamos. Eles brilham e fazem diferença no negócio”, resume Luciana.

Ao unir uma seleção rigorosa, trilhas de aprendizado personalizadas e a expertise da EXAME Saint Paul, a companhia investe em algo que vai além da preparação técnica: a formação de líderes que sustentem o futuro de uma das marcas mais tradicionais do país.

Conheça a Exame Saint Paul | In Company

Com mais de 25 anos de reconhecimento, a EXAME Saint Paul | In Company é líder em inovação educacional.

São 800 professores e autores preparados para capacitar equipes ao redor do mundo, além de um hub de serviços B2B adaptáveis para todos os setores da economia.

Faça como a Ipiranga e destaque sua empresa com os treinamentos corporativos personalizados da Exame Saint Paul | In Company, uma das mais admiradas pelos líderes de RH e reconhecida internacionalmente pela qualidade de ensino, inovação e maturidade digital.

Junte-se a nós para desenvolver equipes de alta performance e liderar as transformações na nova economia.

Conheça nossas soluções.

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing

Mais de Carreira

UBS abre inscrições para programa de trainees de 2026 no Brasil

Conheça o WISER: método de Harvard que ensina a reagir com calma quando tudo dá errado

Qual é a melhor graduação para quem quer abrir um negócio? Veja a resposta

Por que empresas de todos os setores contratam profissionais de Administração?

Mais na Exame

Carreira

UBS abre inscrições para programa de trainees de 2026 no Brasil

Economia

Porto de São Sebastião será leiloado até abril de 2026, diz ministro

Mercados

Fim do rali? Ouro estende queda e se aproxima de US$ 4 mil

Mundo

Chanceler da Argentina renuncia dias antes de eleição chave para futuro do governo Milei