Concurso da PF Administrativo: salários chegam a R$ 6.296,69

A Polícia Federal (PF) está prestes a lançar um novo concurso para a área administrativa, gerando expectativa entre concurseiros de todo o país. O edital, que deve ser publicado em breve, oferecerá 192 vagas para cargos de níveis médio e superior, com remunerações que variam de R$ 5.173,28 a R$ 6.296,69, dependendo do cargo escolhido.

Panorama geral e expectativas

A PF tem trabalhado para publicar o edital o mais breve possível, com a banca Cebraspe definida para organizar o exame. As oportunidades são divididas entre diversas especialidades, abrangendo tanto cargos de nível médio quanto superior.

Vagas previstas: detalhes por nível e salários

Nível Médio: Agente Administrativo: 100 vagas. O salário inicial pode alcançar R$ 5.173,28, considerando o vencimento básico de R$ 2.484,28 e a Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Federal (GDATPF) de até R$ 2.689,00

Nível Superior: Administrador: 6 vagas Assistente Social: 13 vagas Contador: 9 vagas Enfermeiro: 3 vagas Estatístico: 4 vagas Farmacêutico: 2 vagas Médico Clínico 20h: 11 vagas Médico Psiquiatra 20h: 19 vagas Médico Ortopedista 20h: 5 vagas Nutricionista: 1 vaga Psicólogo Clínico: 4 vagas Psicólogo Organizacional: 2 vagas Técnico em Assuntos Educacionais (TAE) – Pedagogia: 10 vagas Técnico em Comunicação Social: 3 vagas



Os salários iniciais para esses cargos variam de R$ 5.173,28 a R$ 6.296,69, dependendo do cargo específico

Remuneração e benefícios

Além dos salários competitivos, os servidores da PF contam com benefícios como:

Auxílio-alimentação

Auxílio-saúde

Adicional de qualificação

Etapas do concurso

Prova objetiva: Caráter: Eliminatória e classificatória.

Conteúdo: 120 itens, divididos em Conhecimentos Gerais (50 itens) e Conhecimentos Específicos (70 itens).

Avaliação: Julgamento das afirmações em "certo" ou "errado".

Duração: Parte das provas poderá ser realizada no mesmo dia, com duração total de cinco horas. Prova Discursiva: Caráter: Eliminatória e classificatória.

Cargo de Nível Médio (Agente Administrativo): Avaliação da habilidade de expressão escrita em prosa formal. Aplicação das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.

Cargos de Nível Superior: Elaboração de texto dissertativo de até 30 linhas sobre conhecimento específico do cargo.

Avaliações Específicas: Avaliação Biopsicossocial: Para candidatos com deficiência, de caráter eliminatório.

Avaliação de Heteroidentificação: Para candidatos negros, de caráter eliminatório.

Local de realização das provas

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em todas as capitais do país, garantindo acesso amplo aos candidatos.

Correção das provas discursivas

Serão corrigidas 1.963 provas discursivas, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro, onde serão avaliadas 50 provas para Agente Administrativo, além de outras para diferentes cargos.

Critérios de aprovação

O concurso seguirá o Decreto 9.739/2019, que estabelece limites para o número de aprovados. No total, 822 candidatos serão aprovados, com 382 somente para o cargo de Agente Administrativo. No Rio de Janeiro, serão classificados 48 aprovados, sendo 28 para Agente Administrativo.