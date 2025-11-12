Como usar inteligência artificial para se destacar em processos seletivos

Profissionais podem se destacar no mercado de trabalho com estratégias focadas e personalizadas. Enviar um currículo que destaque como você resolve os desafios da vaga aumenta as chances de ser notado pelos recrutadores. Identificar pontos críticos na descrição da vaga e mostrar como suas experiências atendem a essas necessidades é uma estratégia. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Kaleah Mcilwain, 28 anos, digital editor na Filadélfia, destaca que, em meio à popularização da inteligência artificial, muitos candidatos usam essas ferramentas para gerar automaticamente currículos e mensagens de candidatura, frequentemente com resultados genéricos.

Ela prefere escrever seu próprio conteúdo e usar IA apenas para revisar e comparar seu texto com a descrição da vaga, garantindo que todos os pontos e palavras-chave relevantes estejam alinhados.

“Eu escrevo tudo sozinha, e então peço à IA para analisar se corresponde à vaga. Isso permite checar se atingi todos os pontos da descrição da vaga e usei as palavras-chave de forma significativa”, explica.

Além disso, a profissional investe em contato direto com os gestores da vaga. Ela envia e-mails curtos com uma apresentação e três pontos que destacam sua qualificação, sem exigir análise imediata do currículo.

Essa abordagem já garantiu pelo menos três entrevistas, mostrando que, mesmo com a tecnologia, a interação humana continua sendo um diferencial.

“Você nunca sabe se quem revisa as candidaturas é humano, sistema ou IA. Então, ao invés de tentar contornar tudo isso, vou direto às pessoas”, afirma Mcilwain.

A experiência de Mcilwain evidencia que, na era da inteligência artificial, dominar ferramentas de análise e revisão automatizada pode transformar a forma como profissionais de qualquer área se apresentam no mercado, aumentando a eficiência, destacando competências estratégicas e abrindo portas para novas oportunidades de carreira.

O uso inteligente da IA aliado à estratégia pessoal permite que candidatos se diferenciem e atinjam patamares profissionais mais altos, sem depender apenas da sorte.

