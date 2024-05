As inscrições para participar da primeira edição do Prêmio EXAME em Gestão de Pessoas 2024 poderão ser realizadas até sexta-feira, 3 de maio.

O prêmio foi pensado pela EXAME, em parceria com a consultoria global em processos de recursos humanos Mercer, e apoio da empresa de tecnologia para os recursos humanos Slik, e irá reconhecer as empresas brasileiras com práticas de excelência em recursos humanos.

A aposta da EXAME

Há cinco décadas com a missão de relatar o que é importante para as empresas brasileiras, a EXAME colocou o tema experiência dos funcionários no radar da cobertura jornalística logo cedo. Em abril de 1970, com pouco menos de três anos de vida, a EXAME destacou, na capa, a seguinte manchete: "Saiba por que o escritório é tão importante quanto sua casa". A reportagem em questão trazia dicas de objetos e práticas para um ambiente de trabalho produtivo.

Com a primeira edição do Prêmio EXAME em Gestão de Pessoas 2024 a EXAME dá um passo além. O projeto quer mapear a experiência dos funcionários de todas as regiões brasileiras, bem como de setores e tamanhos variados. O objetivo é entender o que importa na jornada da mão de obra.

“Queremos um prêmio que mostre não só um retrato da experiência dos funcionários dentro das empresas, mas que também mostre tendências e caminhos que empresas podem investir e se preparar para o futuro do trabalho”, diz Bruno Leonardo, vice-presidente de educação corporativa da EXAME.

Para Daniela Junqueira Segre, employee experience & engagement leader da Mercer, o intuito do estudo é apoiar as organizações a entender melhor as expectativas de seus funcionários. "A importância de focar na experiência dos funcionários nunca foi tão evidente para as organizações", diz Segre.

Como será o processo de inscrição e análise?

O Prêmio EXAME em Gestão de Pessoas consiste em duas pesquisas. Uma delas deve ser respondida por um responsável pelo time de Recursos Humanos da organização. Em boa medida com perguntas abertas a serem respondidas de maneira discursiva, ela servirá para conhecermos a estratégia de sua organização no tema Experiência dos Funcionários.

A segunda pesquisa deve ser respondida pelos demais funcionários da organização. A maior parte das questões é de múltipla escolha e o preenchimento delas não deve tomar muito tempo. Você pode preencher os nomes dos funcionários que irão responder à pesquisa na sua organização também a partir deste e-mail.

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal EXAME Empreenda

Prazo de inscrição é diferente do preenchimento dos questionários

O período de inscrições no prêmio vai até 3 de maio e o de término do preenchimento dos questionários até 31 de maio. A inscrição para o prêmio é 100% gratuita e os resultados serão divulgados em edição especial da EXAME, nos formatos online e impresso.

Além disso, os resultados serão conhecidos num evento de premiação, no qual vamos revelar as empresas ranqueadas no estudo. O evento está previsto para o fim do mês de agosto.

Quem pode participar?

São elegíveis para fazer a inscrição e participar do estudo empresas com as seguintes denominações: empresa isolada (entidade jurídica na sua forma mais ampla, inclusive suas filiais), grupos econômicos (composto por diversas empresas, podendo ou não ser de um mesmo setor/segmento).

Um grupo econômico pode indicar a participação de até 3 (três) empresas de seu grupo que representem isoladamente: uma divisão, atividade ou linha de negócio. Grupos econômicos com mais de 3 (três) empresas deverão participar como Grupo Econômico.

Não são elegíveis ao prêmio ONG, associação, filial, fundação e instituição de assistência social, veículo de comunicação, órgão público e instituições financeiras.

Para ter mais detalhes sobre a metodologia a ser aplicada pela pesquisa, bem como o regulamento completo do ranking, acesse o site dedicado do 1º Prêmio EXAME em Gestão de Pessoas.