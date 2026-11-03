Carreiras no mercado financeiro além do banco: onde estão as vagas e o que elas exigem

R$ 11,1 trilhões em patrimônio, 33.927 fundos e 1.086 gestores, segundo a Anbima. Os números mostram uma estrutura de carreiras que vai muito além das agências e inclui gestoras, fintechs, fundos de private equity, seguradoras e áreas financeiras de grandes empresas.

No Guia Salarial 2026 da Robert Half, os segmentos que mais contratam no setor são asset managers, gestoras independentes, fundos de private equity, bancos digitais e fintechs. Analista de M&A e CFO aparecem entre os cargos em alta.

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Onde estão as oportunidades fora do banco

Gestão de recursos e private equity

Gestoras administram o dinheiro de terceiros em fundos. As funções incluem analista de investimentos, gestor de portfólio, analista de risco e relações com investidores.

Em private equity, o trabalho envolve avaliar empresas, negociar participações e acompanhar o desempenho dos negócios investidos. Em ambos os casos, modelagem financeira, valuation e leitura de balanços são a base.

Fintechs e bancos digitais

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Fintechs combinam serviços financeiros e tecnologia. Há vagas em produtos, crédito, prevenção a fraudes, dados e operações. O perfil mistura conhecimento regulatório, análise quantitativa e familiaridade com plataformas digitais.

Risco, compliance e auditoria

Reportagem sobre o guia da Robert Half indica que 2026 deve favorecer quem domina regulatório, risco e adaptação rápida a mudanças. Consultorias e auditorias especializadas em instituições reguladas também contratam para controles internos e conformidade.

Seguros e finanças corporativas

Corretoras de seguros, consultorias de benefícios e insurtechs também aparecem entre os segmentos que mais contratam no mercado financeiro. Dentro de empresas de outros setores, funções como tesouraria, planejamento financeiro (FP&A), relações com investidores e a diretoria financeira seguem o mesmo mercado de talentos.

Formação e certificações valorizadas

Segundo o Guia Salarial 2026, 48% dos gestores de contratação em Finanças e Contabilidade no Brasil aceitam pagar mais a candidatos com certificações ou conhecimentos especializados.

Para atuar na gestão de fundos, a Anbima mantém a Certificação de Gestores (CGA), voltada a uma indústria que cresce em número de fundos, tipos de ativos e investidores. Outras áreas têm exigências próprias, como exames de assessoria de investimentos e certificações de risco e auditoria.

A combinação de base financeira, conhecimento regulatório e análise de dados aparece em todos os segmentos citados. Para quem já atua em cargos de análise, coordenação ou gestão, o caminho passa por escolher a área e mapear as competências que ela pede.

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