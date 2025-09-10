Como apenas um costume chinês melhora o desempenho no ambiente de trabalho

Em um cenário global cada vez mais competitivo e centrado em performance, líderes e gestores têm buscado soluções além das planilhas e reuniões para garantir resultados consistentes.

Na China, o cochilo pós-almoço, também conhecido como wujiao ou wushui, é uma prática milenar que ganha novos contornos no ambiente corporativo e atrai a atenção de empresas e profissionais do mundo todo.

O costume é tratado com naturalidade nos escritórios chineses, e mais do que um resquício cultural, revela-se uma poderosa estratégia de gestão de energia e produtividade.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

Tradição milenar como ferramenta moderna de performance

Na China, o descanso após o almoço está presente em escolas, empresas e até espaços públicos. Escritórios adaptam salas para permitir repousos rápidos, funcionários deitam sobre as mesas, e companhias oferecem camas dobráveis para garantir que todos possam tirar proveito da pausa.

Essa prática, registrada em poemas e documentos históricos, é guiada por uma compreensão profunda dos ciclos naturais do corpo humano e pela busca por equilíbrio entre mente e corpo.

O respeito a esse momento de recuperação, inclusive, se alinha tanto à medicina tradicional chinesa, que enxerga o meio-dia como o período ideal para restaurar energias, quanto às descobertas da ciência moderna, que apontam melhorias cognitivas significativas após apenas 20 minutos de sono.

Em ambientes de alta demanda, esse intervalo pode ser decisivo para manter a atenção, reduzir o estresse e otimizar o desempenho.

Gestão mais humana, empresas mais produtivas

A adoção do wujiao em algumas cidades chinesas, como Shenzhen, revela uma mudança de mentalidade entre líderes, trazendo que a produtividade não se resume a horas trabalhadas, mas à forma como os profissionais gerenciam sua energia ao longo do dia.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Por isso, companhias chegam a oferecer até duas horas de intervalo no meio do expediente para que os colaboradores possam descansar.

A prática também evidencia uma nova abordagem em liderança e gestão, centrada em bem-estar, escuta e respeito ao ritmo biológico. Essa visão, além de promover um ambiente mais saudável, tem impacto direto nos resultados.

Profissionais que descansam adequadamente retornam mais alertas e criativos, o que se traduz em entregas mais eficientes.

Para quem ocupa cargos de liderança, essa prática aponta um novo caminho. Ao promover pausas conscientes e incentivar a recuperação física e mental das equipes, é possível construir uma cultura corporativa mais sustentável e focada em resultados duradouros.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil

Viagem internacional com tudo pago para a China

Curso exclusivo de liderança

Reconhecimento nacional

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Rede de contatos com jovens brilhantes

Visibilidade na imprensa e nas redes sociais

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI