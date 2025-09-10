Ela começou com US$ 100 e hoje tem empresa que fatura 6 dígitos por mês

Com um investimento inicial de menos de US$ 100, Krista LeRay, de 34 anos, fundou a Penny Linn, uma loja de bordados nos EUA que hoje fatura uma média de US$ 570 mil por mês. Krista LeRay

A empreendedora, que começou sua trajetória como influenciadora digital, transformou um passatempo herdado da avó em um negócio estruturado, com planejamento financeiro, estratégia de crescimento e um modelo escalável.

Em 2024, a empresa fechou o ano com uma receita de US$ 4,4 milhões e tudo indica que vai dobrar esse número em 2025. As informações foram retiradas do portal Entrepreneur.

Estrutura enxuta e capital próprio

LeRay começou pequena, com foco em validar a demanda antes de escalar. Com cerca de US$ 7 mil (a maior parte reinvestida da receita do seu blog), ela criou uma primeira leva de produtos e compartilhou com seu público no Instagram.

A resposta foi imediata. Com isso, nasceu uma operação que, desde o início, equilibrou criatividade com rigor financeiro.

Domínio de finanças corporativas

Nos primeiros meses, as vendas aconteciam apenas nos lançamentos e os estoques zeravam rápido, mas o faturamento era pontual.

Para garantir previsibilidade de receita e fluxo de caixa contínuo, Krista estruturou melhor o estoque, aumentou a produção e criou o Penny Linn Collective, trazendo designers parceiros para ampliar o portfólio e manter a consistência das vendas.

Quando um lote de bolsas apresentou problemas no zíper, LeRay aplicou um princípio básico das finanças corporativas: assumiu a responsabilidade e comunicou diretamente os clientes, oferecendo reembolso ou desconto. A atitude fortaleceu o relacionamento com o público e gerou ainda mais confiança na marca.

Diferencial na carreira

O sucesso de Krista reforça um ponto essencial para o mercado atual: qualquer profissional, em qualquer área, precisa entender de finanças corporativas para crescer com consistência.

Não se trata apenas de saber calcular. Trata-se de saber construir. De transformar ideias em valor. E de transformar esse valor em um negócio sustentável, com impacto e longevidade.

