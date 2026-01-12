Cinco sinais de que sua carreira está estagnada (e o que fazer agora para retomar o crescimento)

Você cumpre prazos, entrega o que é pedido, aparece nos momentos certos. Em teoria, está tudo “ok”, mas na prática, você sente que está avançando, ganhando mais ou conquistando novas posições, desafios ou projetos que elevam sua performance?

Se a resposta for “não”,você pode estar em um ciclo de baixo desempenho — mesmo achando que está indo bem.

A empreendedora Jodie Cook lista os cinco sinais mais comuns de estagnação na carreira e mostra como virar o jogo ainda em 2026. As informações foram retiradas de Forbes.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

1. Você está ficando para trás em relação aos seus pares

Você não precisa se comparar por vaidade, mas usar comparações estratégicas pode ser um termômetro poderoso de performance.

Se você evita essa comparação porque ela incomoda, talvez esteja escondendo um desconforto maior de perceber que não está evoluindo como poderia.

2. Sua vida profissional está igual à de três anos atrás

Se você abrir sua galeria de fotos e revisar os últimos três anos, o que mudou de forma significativa? Onde você mora, o que você ganha, com quem trabalha, o que aprendeu?

Se a resposta for “quase nada”, o sinal de alerta está aceso. Crescimento real exige transformação visível, não só trabalhar mais por uma leve melhora no salário.

Escreva três formas objetivas de como quer que sua vida esteja diferente daqui a um ano. Depois, aja com intenção para transformar isso em realidade.

3. Você está confortável demais

Seu trabalho é fácil demais? Parece que você pode fazer tudo no “modo automático”? Isso pode parecer um bom sinal, mas não é.

Alto desempenho exige desafios. Quando tudo é fácil demais, é provável que você esteja subaproveitado, e isso gera tédio, não maestria.

Procure tarefas que te coloquem na “zona de crescimento”, e não só na de segurança. Projetos que desafiam, assustam um pouco e exigem mais de você são os que realmente provocam evolução e resultados exponenciais.

4. Você vive distraído — e isso está drenando seu foco

Atenção é a moeda da alta performance. Quem foca mais, entrega melhor. Quem se distrai constantemente, vive em modo reativo.

Coloque o celular no modo “não perturbe” nas horas mais produtivas. Estabeleça janelas para responder mensagens e recupere o controle da sua rotina.

5. Você não lembra da sua última grande conquista

Quando foi a última vez que você pensou: “fiz algo realmente significativo”? Se você tem dificuldade para lembrar, é um sinal de que está operando no modo “sobrevivência” e não no modo “realização”.

Grandes profissionais têm um repertório de vitórias recentes na ponta da língua. Eles acompanham seus avanços, registram suas conquistas e conseguem medir sua evolução.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA