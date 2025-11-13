Comandos de inteligência artificial para te ajudar a estudar

A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa para quem deseja estudar de forma estratégica e prática.

Com prompts bem elaborados, o ChatGPT pode ajudar estudantes a organizar conteúdos complexos, criar resumos e até testar o conhecimento adquirido, reduzindo o tempo de estudo e aumentando a retenção de informações.

Confira alguns comandos que podem te ajudar:

1. Prompt para organizar um plano de estudos

Exemplo de Prompt:

“Monte um cronograma de estudos de 7 dias para revisar [assunto] antes da prova, detalhando: 1) os tópicos específicos que devem ser estudados a cada dia, 2) o tempo estimado para cada sessão de estudo, 3) intervalos de descanso, 4) atividades de fixação como exercícios ou flashcards, 5) recomendações de revisão rápida no final de cada dia, 6) priorização de conteúdos mais difíceis ou mais relevantes para a prova.”

O uso desse prompt permite distribuir o conteúdo de forma equilibrada, garantindo que todos os tópicos sejam revisados com eficiência.

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

2. Prompt para explicar conceitos difíceis

Exemplo de Prompt:

“Explique o conceito de [tema] de forma clara e simples, usando linguagem acessível para iniciantes. Inclua: 1) uma definição direta, 2) pelo menos dois exemplos do cotidiano que ilustrem o conceito, 3) uma analogia ou metáfora que facilite a memorização, 4) destaque os pontos-chave que o estudante deve lembrar. Separe a explicação em tópicos curtos para facilitar a leitura e compreensão.”

Esse prompt ajuda a transformar conteúdos complexos em explicações claras e acessíveis.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

3. Prompt para elaborar cartões de estudo de estudo

Exemplo de Prompt:

“Pegue este texto e transforme-o em flashcards de perguntas e respostas, organizando cada cartão com: 1) pergunta clara sobre o conceito ou dado principal, 2) resposta objetiva, 3) uma dica ou exemplo prático que ajude a memorizar. Separe os flashcards por tópicos e priorize os conceitos mais importantes para revisão de [disciplina].”

Essa abordagem torna a revisão mais ativa, fortalecendo a memorização e permitindo praticar de forma interativa.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.