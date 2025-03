Com as maiores lideranças femininas do país, ABP-W forma nova turma: ‘Potente e diverso’

Uma noite memorável para mulheres que prometem transformar os negócios do país. Essa, talvez, seja a melhor forma de descrever a formatura da 15ª turma do Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W), um programa da EXAME e Saint Paul que capacita mulheres da alta liderança para ocupar posições ainda mais estratégicas em conselhos de administração.

O evento aconteceu nesta segunda-feira, 17, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. No auditório lotado, com cerca de 170 pessoas, entre flashes e conversas animadas, a sensação era a mesma: conquista coletiva.

A cerimônia reuniu líderes importantes como José Cláudio Securato, CEO da EXAME Educação; Christiane Aché, diretora do ABP-W; Adriano Mussa, reitor da EXAME e Saint Paul; e Cátia Tokoro, paraninfa e professora da turma.

Reconhecimento e celebração: Destaques da turma recebem homenagens em uma noite marcada por emoção e conquistas

Experiência transformadora para as participantes

Para as alunas, a experiência transcendeu os limites das salas de aula.

Thereza Gouvêa Aranha, sócia fundadora da Sten Gestão Patrimonial, descreveu o ABP-W como o projeto mais importante do seu último ano profissional. Com maturidade suficiente para absorver o conteúdo técnico oferecido, ela destacou as relações construídas ao longo do programa.

"Foi surpreendente. Essa comunidade e trocas com um grupo tão potente e diverso foi uma surpresa e tanto", disse Thereza

Ela acrescentou que, inspirada por essas experiências, pretende agora se dedicar mais intensamente a projetos sociais.

Para Luciana Luvizeto, Head de Experiência do Cliente da Natura, o curso revelou o poder transformador do networking feminino.

"Essas conexões não apenas abrem portas para novas oportunidades, mas criam laços de apoio mútuo e amizade", afirmou Luciana.

Ela ressaltou ainda como as competências técnicas e comportamentais adquiridas durante o curso reforçaram seu preparo estratégico, permitindo-lhe exercer uma liderança mais inspiradora e assertiva em sua futura atuação como conselheira.

Nos bastidores da formação: desafios e emoção

Christiane Aché, diretora do programa ABP-W, descreveu a coordenação da 15ª turma como uma experiência marcada por desafios e intensa emoção.

Com candidatas provenientes de mais de dez setores econômicos distintos, incluindo varejo esportivo, automobilismo, tecnologia, serviços financeiros e até cybertech, Christiane destacou a diversidade como um dos grandes diferenciais desta edição.

"Cada candidata traz uma bagagem única, o que torna o processo extremamente enriquecedor, ainda que desafiador. Dá trabalho acompanhar de perto cada trajetória, mas é isso que torna a experiência tão gratificante", disse ela.

Christiane contou sobre a emoção de testemunhar as conexões sendo construídas ao longo do curso. "Eu me emociono ao acompanhar cada etapa, desde as entrevistas até o encerramento. É muito forte ver amizades se formando, os laços se fortalecendo e perceber como cada aluna cresce pessoalmente e profissionalmente", revelou.

Liderança em ação: Formandas do ABP-W celebram a conquista ao lado de executivos e professores do programa

O valor do ABP-W para o mercado brasileiro

O Advanced Boardroom Program for Women, consolidou-se como uma referência nacional na formação de conselheiras. E isso ficou claro durante a cerimônia, que foi encerrada por um discurso inspirador de Cátia Tokoro, professora escolhida como paraninfa da turma.

“Liderem com propósito, tomem decisões com ética e jamais percam a conexão com aquilo que move vocês”, afirmou.

A mensagem foi absorvida pelas formandas como um compromisso para além dos conselhos administrativos, reforçando seu papel ativo na transformação das empresas e da sociedade brasileira. Mais que um encerramento, o evento foi um marco na trajetória das participantes, que estão prontas não apenas para assumir posições estratégicas, mas abrir caminho para uma nova geração de mulheres líderes no Brasil.