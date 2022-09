Coca-Cola lança curso gratuito e online de empregabilidade para jovens negros

A Coca-Cola, por meio do Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com o MOVER (Movimento pela Equidade Racial) estão com uma iniciativa inédita pensando na expansão de oportunidades de emprego, capacitação para jovens negros e equidade racial no mercado de trabalho.

O curso Coletivo MOVER é dedicado a jovens brasileiros negros/as que têm entre 16 e 25 anos, moram em comunidades urbanas de baixa renda, já concluíram ou estão cursando o Ensino Médio e estão à procura de qualificação para conseguir oportunidades de emprego.

VEJA TAMBÉM:

O curso contará com 16 videoaulas curtas e objetivas, focadas em temas do mundo do trabalho, elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos.

Além disso, pela primeira vez, haverá aulas exclusivas sobre a temática racial. Ao final do curso, poderão receber um certificado de conclusão e se cadastrar nas comunidades de vagas do programa, podendo se candidatar aos processos seletivos de uma rede de parceiros de mais de 200 empregadores.

A capacitação 100% gratuita e digital, Coletivo MOVER, tem um formato que permite que o jovem faça o curso de qualquer lugar, a qualquer momento, através de seu WhatsApp, aplicativo amplamente utilizado por jovens que podem ter problemas de conectividade.

As vagas para participar do Coletivo MOVER são limitadas. Para realizar a inscrição, basta acessar o site do projeto.

Daniela Redondo, Diretora Executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, comemora a parceria com o MOVER e reitera a importância da equidade racial no mercado de trabalho, para um futuro corporativo com mais diversidade. “O MOVER e o Instituto Coca-Cola Brasil, quando somados, trazem força para a luta contra a desigualdade social e racial no país.

Queremos que a semente, que estamos plantando a partir de agora, dê frutos para o mundo corporativo e, em breve, tenhamos maior representatividade negra nas empresas. Seguimos na nossa meta de impactar milhões de jovens, não só milhares.”

Já para Marina Peixoto, Diretora Executiva do MOVER, a parceria potencializa o impacto. “Quem caminha só, pode ir mais rápido, mas quem caminha junto, chega mais longe. O Coletivo é um programa que há anos vem promovendo a inclusão produtiva de jovens em todo o Brasil. Com essa ação afirmativa em parceria com o MOVER, vamos contribuir com a nossa ambição de gerar mais oportunidades para jovens negros/as e construir um ambiente corporativo mais representativo da nossa população”, finaliza.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.