Carrefour oferece bolsas para curso online de Quality Assurance; salários na área chegam a R$ 8 mil

O Grupo Carrefour Brasil está com inscrições abertas para mais uma etapa do seu programa de inclusão de mulheres na Tecnologia, o Women In Tech.

VEJA TAMBÉM:

A iniciativa, realizada por meio do Banco Carrefour, seu núcleo financeiro, em parceria com as startups Se Candidate, Mulher!, Manas Digitais e ONG Instituto Joga Junto, vai disponibilizar mais de 30 bolsas para mulheres da Região Norte do Brasil interessadas em Quality Assurance.

O que faz um analista de Quality Assurance?

Com a transformação digital, a área de Quality Assurance é cada vez mais valorizada no mercado, pois atua com a qualidade do produto entregue ao cliente, um processo essencial em diversos setores de uma empresa.

Segundo dados do site Glassdoor, por exemplo, a média salarial de um analista de Quality Assurance (QA) é de R$ R$4.294, podendo chegar até R$ 8 mil para o nível sênior.

Diante disso, o projeto, criado em 2021, tem como proposta reunir especialistas em formação, inclusão digital e inserção desse público no mercado de trabalho, a fim de proporcionar uma experiência completa para as selecionadas.

As aprovadas participarão de uma capacitação de três meses sobre Quality Assurance e irão receber orientação sobre carreira e processo seletivo para que possam crescer na área de tecnologia.

“A primeira iniciativa do programa Woman In Tech, do Banco Carrefour, foi um bootcamp para Devs, que teve a participação de mais de 10 mil pessoas que se identificam com o gênero feminino.

"Agora nosso desafio é ir um pouco mais além atuando em regiões periféricas com oportunidade de capacitar e gerar oportunidades de trabalho, para mulheres que desejam se desenvolver na posição de Quality Assurance (Q.A.) que é uma das portas de entrada para o ambiente digital e de tecnologia, ainda pouco explorado por esse público”, diz Naiara Reis Correa, líder de inovação do Grupo Carrefour.

Como vai acontecer o treinamento de Quality Assurance do Carrefour?

As mentorias e demais atividades do programas acontecerão ao vivo, em parceria com as startups, e de forma exclusiva para as inscritas.

Para participar, é necessário ter pelo menos o ensino médio completo; morar na Região Norte do país e interesse em se desenvolver em carreira na área de tecnologia, na posição de Quality Assurance.

As inscrições são gratuitas, acontecem de 19 até 25 de setembro e podem ser feitas por meio do formulário do site do programa, no qual também encontra-se disponível a programação completa do programa.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.