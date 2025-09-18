CNU: prazo para manifestação de interesse ao 'Enem dos Concursos' é prorrogado

Redação Exame
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15h31.
O prazo para manifestação de interesse ao Concurso Nacional Unificado (CNU) foi prorrogado até o próximo dia 23, às 23h59. A atualização foi publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).
Essa etapa é obrigatória para todos os candidatos aprovados na lista de espera, que devem confirmar seu interesse em continuar concorrendo às vagas do chamado 'Enem dos Concursos' para as quais foram habilitados.
A manifestação de interesse deve ser realizada exclusivamente por meio do site ou aplicativo SOUGOV.BR, com login em uma conta GOV.BR nos níveis Prata ou Ouro.
A confirmação deve ser feita dentro do prazo estabelecido, pois os candidatos que não manifestarem seu interesse serão automaticamente excluídos das listas de espera, perdendo a possibilidade de futuras convocações para nomeação e posse à medida que vagas forem abertas.
A prorrogação visa proporcionar mais tempo aos candidatos para realizar esse procedimento, essencial para o andamento do processo seletivo e para o preenchimento das vagas disponíveis com os aprovados que ainda têm interesse real na disputa.
O MGI destaca que, mesmo aqueles que não desejam continuar na disputa, devem registrar formalmente a opção "não tenho interesse" para evitar eliminações automáticas sem manifestação.