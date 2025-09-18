Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

CNU: prazo para manifestação de interesse ao 'Enem dos Concursos' é prorrogado

Prorrogação do prazo para manifestação de interesse no CNU garante mais tempo para candidatos confirmarem participação ou optarem por desistir.

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15h31.

O prazo para manifestação de interesse ao Concurso Nacional Unificado (CNU) foi prorrogado até o próximo dia 23, às 23h59. A atualização foi publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Essa etapa é obrigatória para todos os candidatos aprovados na lista de espera, que devem confirmar seu interesse em continuar concorrendo às vagas do chamado 'Enem dos Concursos' para as quais foram habilitados.

Procedimento de manifestação

A manifestação de interesse deve ser realizada exclusivamente por meio do site ou aplicativo SOUGOV.BR, com login em uma conta GOV.BR nos níveis Prata ou Ouro.

A confirmação deve ser feita dentro do prazo estabelecido, pois os candidatos que não manifestarem seu interesse serão automaticamente excluídos das listas de espera, perdendo a possibilidade de futuras convocações para nomeação e posse à medida que vagas forem abertas.

Objetivo da prorrogação e reforço de regras

A prorrogação visa proporcionar mais tempo aos candidatos para realizar esse procedimento, essencial para o andamento do processo seletivo e para o preenchimento das vagas disponíveis com os aprovados que ainda têm interesse real na disputa.

O MGI destaca que, mesmo aqueles que não desejam continuar na disputa, devem registrar formalmente a opção "não tenho interesse" para evitar eliminações automáticas sem manifestação.

Acompanhe tudo sobre:CNUConcursosConcursos públicos

Mais de Carreira

‘Foi minha chance’: aos 19, ele arriscou tudo em restaurante; isso foi seu maior ganho financeiro

Cinco filmes que ensinam inteligência emocional sem parecer aula de psicologia

Sabesp abre vagas para seu primeiro programa de Trainee. ‘Queremos inconformados’, diz diretor de RH

Chamaram seu negócio de inviável e hoje fatura US$ 40 milhões por ano: ‘Ninguém acreditava em mim’

Mais na Exame

Apresentado por SENIOR

Senior Experience 2025: Ana Paula Padrão, Guga Kuerten e Piangers são alguns dos destaques

Mundo

Alemanha aprova orçamento de 2025 e reforça gastos com defesa após meses de negociações

Carreira

‘Foi minha chance’: aos 19, ele arriscou tudo em restaurante; isso foi seu maior ganho financeiro

Apresentado por BANCO DO NORDESTE

Nordeste reforça protagonismo e mira novo ciclo de desenvolvimento do Brasil