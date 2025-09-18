CNU: prazo para manifestação de interesse ao 'Enem dos Concursos' é prorrogado

O prazo para manifestação de interesse ao Concurso Nacional Unificado (CNU) foi prorrogado até o próximo dia 23, às 23h59. A atualização foi publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Essa etapa é obrigatória para todos os candidatos aprovados na lista de espera, que devem confirmar seu interesse em continuar concorrendo às vagas do chamado 'Enem dos Concursos' para as quais foram habilitados.

Procedimento de manifestação

A manifestação de interesse deve ser realizada exclusivamente por meio do site ou aplicativo SOUGOV.BR, com login em uma conta GOV.BR nos níveis Prata ou Ouro.

A confirmação deve ser feita dentro do prazo estabelecido, pois os candidatos que não manifestarem seu interesse serão automaticamente excluídos das listas de espera, perdendo a possibilidade de futuras convocações para nomeação e posse à medida que vagas forem abertas.

Objetivo da prorrogação e reforço de regras

A prorrogação visa proporcionar mais tempo aos candidatos para realizar esse procedimento, essencial para o andamento do processo seletivo e para o preenchimento das vagas disponíveis com os aprovados que ainda têm interesse real na disputa.

O MGI destaca que, mesmo aqueles que não desejam continuar na disputa, devem registrar formalmente a opção "não tenho interesse" para evitar eliminações automáticas sem manifestação.