Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Essas três estratégias práticas podem te ajudar a impulsionar seu negócio até o fim do ano

Ainda dá tempo: veja como pequenos negócios podem aumentar vendas na reta final de 2025

Curva mostra crescimento (Freepik)

Curva mostra crescimento (Freepik)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11h04.

Última atualização em 2 de dezembro de 2025 às 11h07.

Para quem empreende, o fim do ano pode ser uma das janelas mais decisivas para gerar receita, atrair novos clientes e fidelizar os atuais. E não é preciso estar no varejo para aproveitar esse momento. 

Se você vende serviços, é freelancer, consultor ou dono de um pequeno negócio, este é o período ideal para aumentar sua visibilidade e criar ofertas inteligentes.

Veja três estratégias acionáveis para aproveitar as últimas semanas do ano e fechar 2025 com força total. As informações foram retiradas de Forbes.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

1. Foque em ações que gerem receita diretamente

De acordo com o relatório Small Business Now, da Constant Contact, até 50% das vendas anuais dos pequenos negócios ocorrem no último trimestre. Isso significa que o foco agora deve estar 100% voltado à geração de receita — e não em tarefas operacionais que podem esperar.

Retome contatos com clientes antigos, envie mensagens personalizadas e aproveite o momento para oferecer soluções para o fim de ano ou o início de 2026. 

Reforce sua presença com quem já demonstrou interesse, mas não fechou negócio. Muita coisa muda nesta época, e talvez agora o cliente esteja mais pronto para comprar.

2. Crie ofertas sazonais com o que você já tem

Promoções e pacotes especiais continuam sendo o gatilho mais eficaz para impulsionar vendas nesta época do ano. Segundo o mesmo relatório, 51% dos donos de pequenos negócios apontam descontos e promoções como suas estratégias mais eficazes.

Mas atenção, não é hora de cortar demais sua margem. Em vez disso, agrupe produtos, ofereça bônus ou um benefício extra, como um item de baixo custo ou acesso antecipado a um serviço futuro. Por exemplo, um consultor pode oferecer uma consultoria rápida gratuita para quem fechar um pacote de serviços para o início de 2026.

Se você trabalha com produtos, vale olhar para o estoque parado e entender como ele pode entrar em uma oferta sem gerar prejuízo. A ideia é criar valor sem comprometer sua saúde financeira.

3. Aposte nas redes sociais certas para você

Apesar do e-mail ainda ser eficaz, o relatório mostra que 40% dos empreendedores consideram o marketing via redes sociais a estratégia mais poderosa no fim de ano. Isso porque elas geram alcance, engajamento e senso de urgência.

DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente

Porém, mais importante do que estar em todas as plataformas é escolher as que fazem sentido para o seu público. Para prestadores de serviço ou quem trabalha com conhecimento, o LinkedIn pode ser mais estratégico do que o Instagram, por exemplo. Já negócios mais visuais podem se beneficiar mais do Reels e TikTok.

E se o seu negócio cresce mais via indicação, experimente ativar sua base com um bônus para quem trouxer novos clientes ainda este ano.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora! 

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

  • Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões
  • Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores
  • Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios
  • Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa PráticaNa Prática Pedro Franchesci

Mais de Carreira

Vai trabalhar no Natal ou Ano Novo? Saiba quais são seus direitos

Cinco livros para quem quer liderar com mais foco, clareza e inteligência em 2026

O que um vídeo do TikTok pode te ensinar sobre liderar melhor em 2026

Cinco rituais para dominar o foco em 2026 — mesmo com mil distrações ao redor

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Google ameaça OpenAI e Nvidia com avanço do Gemini e chips próprios

Pop

Véspera de Ano Novo é feriado ou ponto facultativo?

Future of Money

Ciclo de 4 anos do bitcoin 'quebrou', diz líder da Binance no Brasil

Carreira

Vai trabalhar no Natal ou Ano Novo? Saiba quais são seus direitos