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Cinco estratégias para liderar bem mesmo sem ter todas as respostas

Em cenários incertos, líderes que sabem agir sem clareza total ganham vantagem competitiva

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 3 de abril de 2026 às 05h00.

A incerteza deixou de ser exceção e passou a ser regra no ambiente de negócios. De crises globais a mudanças econômicas constantes, líderes enfrentam hoje um cenário em que esperar por informações completas pode significar perder oportunidades. 

Nesse contexto, ganha relevância uma habilidade específica: a tolerância à incerteza — ligada à capacidade de agir mesmo diante de informações incompletas, ambiguidade e risco.

Líderes que desenvolvem essa competência deixam de reagir ao cenário e passam a operar com mais consistência, mesmo em contextos adversos.

No mercado atual, essa habilidade se conecta diretamente à liderança, à gestão de crises e à capacidade de execução — competências críticas para quem busca posições de maior responsabilidade.

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Veja, a seguir, cinco estratégias para liderar bem em um ambiente incerto.

1. Definir o que não muda em cenários instáveis

Uma das estratégias mais recorrentes entre líderes é estabelecer pontos inegociáveis, como missão, valores e critérios de decisão. Isso cria uma base sólida para agir, mesmo sem dados completos.

Liderar a partir da clareza de propósito permite avançar sem depender de condições ideais — algo raro em ambientes corporativos complexos.

2. Focar no que está sob controle

Outra prática central é separar o que pode ser controlado do que não pode. Essa distinção reduz a sobrecarga mental e aumenta a capacidade de agir.

As decisões estruturadas, mesmo com dados imperfeitos, ajudam a construir um julgamento mais disciplinado. Com o tempo, a exposição contínua ao risco calculado fortalece a confiança do líder.

3. Trocar a cultura de erro por aprendizado

Ambientes que penalizam erros tendem a gerar paralisia. Já organizações que tratam falhas como aprendizado criam times mais adaptáveis.

Esse tipo de abordagem aumenta a resiliência das equipes e melhora a capacidade de lidar com cenários imprevisíveis.

4. Resistir à pressão por respostas imediatas

A pressão por respostas rápidas pode comprometer a qualidade das decisões. Em vez de reagir automaticamente, líderes mais preparados desaceleram para avaliar contexto e impacto.

5. Trabalhar com cenários possíveis

Uma abordagem prática para lidar com incerteza é mapear três cenários: pior caso, melhor caso e o mais provável.

Essa técnica ajuda a estruturar o pensamento e reduzir o impacto do desconhecido.

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