Ex-CEO do Walmart conta raro momento em que um líder admite não ser o melhor nome

Doug McMillon poderia ter seguido o roteiro clássico dos CEOs em transição. Falar de timing, mencionar planos pessoais ou reforçar que a decisão era natural após mais de uma década no comando. Preferiu outro caminho.

Em sua entrevista de saída à Harvard Business Review, o então CEO do Walmart foi direto ao dizer que seu sucessor, John Furner, estava mais preparado do que ele para conduzir a próxima fase da empresa.

Não é um detalhe retórico. Em grandes organizações, é raro um líder afirmar em público que outra pessoa é melhor para o desafio que vem pela frente.

Ao fazer isso, McMillon expôs uma visão objetiva de liderança: a empresa importa mais do que o cargo. As informações foram retiradas do Inc.

Quando a sucessão deixa de ser continuidade e vira decisão estratégica

Em empresas maduras, a troca de liderança costuma seguir um protocolo conhecido. Comunica-se a data, destaca-se o legado e reafirma-se a estabilidade. O problema é que, em ciclos de mudança acelerada, estabilidade nem sempre é sinônimo de vantagem competitiva.

Nos últimos anos, tecnologia, dados e novos modelos de negócio deixaram de ser apostas futuras para se tornarem parte central da operação. Isso alterou a natureza das decisões no topo. A pergunta deixou de ser apenas quem construiu o negócio até aqui e passou a ser quem está mais preparado para operar o que vem a seguir.

Sucessão como resposta ao contexto

A escolha de quem lidera passa, cada vez mais, pela aderência ao tipo de operação que define o próximo ciclo da empresa. Em vez de um marco isolado, sucessão tende a ser tratada como parte do planejamento estratégico, acompanhando mudanças no modelo de negócio e no ambiente competitivo.

Conselhos de administração passaram a lidar com decisões que vão além da preservação de legado. A ênfase recai sobre capacidade de execução, familiaridade com novas tecnologias e gestão de equipes multidisciplinares.

Esse movimento reforçou a importância da formação de lideranças capazes de operar em ambientes de alta complexidade. Redes profissionais, diversidade de experiências e exposição a decisões reais ganharam relevância no desenvolvimento de executivos.

Empresas que cresceram por meio de aquisições, expansão internacional ou transformação digital costumam investir de forma sistemática na preparação de pessoas para diferentes funções ao longo do tempo.

