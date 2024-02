Chocolate sustentável? Beleza inclusiva? Veja setores ‘diferentões’ para trabalhar com ESG

Não são apenas os setores tradicionais que buscam por profissionais de ESG. Cada vez mais, uma ampla variedade de indústrias (muitas vezes bem diferentes entre si) procuram por talentos capazes de aplicar e liderar estratégias de sustentabilidade na companhia.

Em uma rápida pesquisa no LinkedIn, é possível encontrar mais de 3 mil vagas relacionadas à sustentabilidade. E há bons exemplos no mercado que comprovam esse cenário tão promissor. Dengo, da indústria alimentícia, O Boticário, do setor de beleza, e Ambev, de bebidas, são apenas alguns dos exemplos de empresas que estão adotando iniciativas para colocar em prática as diretrizes ESG.

Por trás dessas estratégias, estão os profissionais especialistas em sustentabilidade, responsáveis por encabeçar projetos com grande impacto ambiental, social e de governaça. Veja, a seguir, como diferentes setores estão abrindo suas portas para esses trabalhadores.

Entenda como construir uma carreira de sucesso em ESG com uma das MAIORES referências do Brasil: clique aqui e faça sua inscrição

Dengo quer ter o melhor chocolate ESG do mundo

Não basta ter o chocolate mais saboroso do mundo: o objetivo da Dengo é ter o melhor chocolate ESG do mundo. Para isso, a marca brasileira de chocolate recompensa produtos de cacau de acordo com o nível de sustentabilidade dele. Ou seja: quanto mais sustentável for o produto, maior é o prêmio pago a mais de 160 produtores locais.

E o chocolate ESG não ficará apenas no Brasil. A empresa está investindo US$ 20 milhões na construção de uma nova fábrica. Com 11 mil metros quadrados, o empreendimento tem previsão de inauguração em 2025 e vai expandir em 500% a produção da companhia.

É possível uma carreira em ESG no setor alimentício: esse treinamento ensina como conquistar uma posição em um dos mercados mais aquecidos da atualidade

Grupo Boticário lança acessórios inclusivos

De olho nas práticas ESG, o Grupo Boticário disponibilizará gratuitamente 10 mil unidades de acessórios inclusivos para pessoas com deficiência (PCD). São duas ferramentas: um suporte antiderrapante que, ao abrir certos produtos, evita que embalagens escorreguem e um engrossador multiuso para ampliar a usabilidade de batons, pincéis e cremes. Os acessórios podem ser retirados nas lojas a partir de 5 de fevereiro.

Acessórios inclusivos para pessoas com deficiência do Grupo Boticário

“A iniciativa é importante porque é algo inédito no mercado de beleza”, afirmou Rony Santos, gerente sênior de ESG do Grupo Boticário, em entrevista à EXAME. “Queremos viabilizar momentos de cuidado para mais pessoas, além de gerar uma mensagem positiva de que acessibilidade importa”, diz ele que lidera estratégias de diversidade voltadas para grupos minoritários.

Esse é um projeto piloto feito em parceria com a Mercur, empresa brasileira que produz materiais para educação, saúde e inclusão. “Os resultados são produtos que possibilitarão maior autonomia para o cuidado pessoal e tornarão o dia a dia mais funcional para as pessoas com deficiência”, diz Dayani Rabuske, especialista em projetos na Mercur.

Seja um profissional de ESG: clique aqui e inscreva-se para treinamento virtual e gratuito que mostra o caminho para uma carreira verde nas grandes empresas

Ambev investe R$ 20 milhões em apoio a ambulantes e catadores

Para melhorar a experiência e rendimento de ambulantes e catadores de recicláveis durante o carnaval, a fabricante de bebidas Ambev vai investir R$ 20 milhões em credenciamento, treinamento, EPIs, estrutura para descanso, logística e incentivo financeiro.

Essa ação faz parte de uma estratégia bem maior da Ambev, que começou ainda na pandemia. "Montamos um grupo com mais de 15 especialistas e estruturamos ações para incluir produtivamente pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social", explica Carla Crippa, vice-presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev, em entrevista a EXAME.

Neste Carnaval, Ambev irá apoiar 45 mil profissionais entre ambulantes e catadores de recicláveis

Chega de caçar emprego: essa série gratuita revela o caminho para se tornar alvo dos recrutadores em um dos setores mais aquecidos da atualidade

Carreira em Sustentabilidade: por onde começar?

Para implementar iniciativas como a do Grupo Boticário, Dengo e Ambev, foi necessário um profissional especialista em ESG. Esses exemplos mostram que há espaço para esse profissional nas mais diferentes indústrias, com um potencial gigantesco de agregar valor aos negócios da companhia e fazer a diferença na sociedade.

Ciente da crescente relevância do ESG para os negócios – e com o objetivo de apresentar as diferentes oportunidades e caminhos àqueles que desejam construir uma carreira na área – a EXAME apresenta a série Jornada ESG: Carreira em Sustentabilidade.

Os encontros acontecem entre os dias 19 e 27 de fevereiro e são 100% virtuais. Todos os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para incluir no currículo.

É uma oportunidade de ouro para profissionais aprenderem, de uma vez por todas, como dominar na prática a sigla que não sai da boca dos CEOs. Além disso, a série promete mostrar o passo a passo para construir uma carreira com propósito e ótimos salários.

Para participar, basta se inscrever clicando no botão abaixo.

Sem gastar nada, você aprende como começar uma jornada rumo a uma carreira que alinha propósito e salários bastante atrativos. Clique aqui e inscreva-se!

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME