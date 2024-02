Só nesta semana: treinamento gratuito ensina como conquistar uma carreira em IA; acompanhe

Para aqueles profissionais que desejam participar de um dos mercados mais aquecidos da atualidade, ter acesso a remunerações acima da média e poder exercer suas funções de qualquer lugar do mundo, a notícia é boa: o mercado de trabalho está a sua procura.

Isso porque o Especialista em Inteligência Artificial figura entre as profissões mais requisitadas pelas empresas (de todos os setores e no mundo todo). As estimativas do Relatório de Tendências Globais de Talentos, elaborado pelo LinkedIn, mostram que as oportunidades de trabalho nessa área mais que triplicaram no Brasil entre 2022 e 2023. Em números globais, as vagas em IA cresceram 17% mais rápido que em outros setores.

Para quem deseja dar os primeiros passos nessa carreira, a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro, que estreou nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, é a oportunidade ideal para sair na frente. Ao longo de quatro episódios, a série promete preparar profissionais de diferentes áreas de atuação para liderar projetos em IA.

As aulas ficam disponíveis até 20 de fevereiro e acontecem de forma online e gratuita. Ao final dos episódios, todos os participantes receberão certificado de conclusão para incluir no currículo. Além disso, não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação: basta possuir graduação completa em qualquer área.

Conheça a professora

As aulas serão apresentadas pela Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME com mais de 13 anos de atuação na área de tecnologia. Na EXAME, ela lidera projetos de inovação, modernização de processos e aplicação de IA nas rotinas da empresa.

De acordo com ela, os resultados apresentados por ferramentas de IA surpreenderam até mesmo os profissionais de tecnologia mais experientes. “Mas enquanto alguns se assustaram, outros perceberam o tamanho da oportunidade que está se abrindo no mercado neste momento”, destaca a professora da série.

Por que você não pode deixar essa oportunidade passar?

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Aprenda como aproveitar as oportunidades em IA;

Receba certificado de participação ao final da série;

Capacite-se sem gastar nada – a série é totalmente gratuita;

Série apresentada por Izabela Anholett, CTO da EXAME;

Não é preciso ser da área de tecnologia para se especializar em IA.

QUERO ACOMPANHAR A SÉRIE GRATUITA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME