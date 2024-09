Por que você deveria evitar 'truques' de produtividade, segundo especialistas

Reduzir distrações, focar na lista de tarefas, organizar o espaço de trabalho. Muitos acreditam que esses “truques” podem otimizar a rotina e melhorar a produtividade. No entanto, para o pesquisador e autor Oliver Burkeman, essas estratégias não são a solução definitiva. Em vez disso, ele propõe que aceitar limitações e se ajustar à realidade pode ser mais eficiente. As informações são da CNBC.

Aceite suas limitações ao lidar com sobrecarga

Quando se está sobrecarregado com prazos apertados, compromissos pessoais e responsabilidades diárias, tentar concluir tudo pode ser impossível. Burkeman, autor do livro "Four Thousand Weeks: Time Management for Mortals", defende a ideia de "abraçar as limitações". Ele sugere que, em vez de buscar cumprir todas as tarefas, as pessoas devem aceitar que algumas coisas terão que ser deixadas de lado, sem sentir que estão falhando por isso.

Ao fazer escolhas, seja no trabalho ou na vida pessoal, é importante lembrar que sempre haverá algo que ficará para depois. O autor explica que a chave para um gerenciamento de tempo mais eficiente está em entender que, ao dizer sim para uma atividade, inevitavelmente se está dizendo não para outra. Aceitar essa realidade é fundamental para reduzir a sensação de estar constantemente sobrecarregado.

Libere-se das expectativas irreais

Outro ponto levantado por Burkeman é a necessidade de abandonar expectativas irreais em relação ao que se pode realizar em um determinado período de tempo. Ele afirma que, ao tentar fazer “300 coisas ao mesmo tempo”, muitos profissionais acabam se sentindo frustrados, o que pode afetar sua produtividade e bem-estar.

Essa perspectiva é reforçada por outros especialistas, como Tiffany Dufu, autora do livro "Drop the Ball", que descreve sua luta contra a sobrecarga de tarefas. Para ela, aprender a delegar e reconhecer que não é possível realizar tudo foi uma mudança importante. Dufu percebeu que não precisava definir seu valor pessoal pela quantidade de tarefas que conseguia realizar, mas sim pela qualidade do que fazia.

Priorize e ajuste suas expectativas

Tanto Burkeman quanto Dufu concordam que a chave para uma vida mais equilibrada está em priorizar. Identificar o que realmente é importante e focar nessas tarefas é uma forma mais eficaz de gerenciar o tempo, em vez de tentar otimizar cada momento do dia com truques de produtividade. Ao ajustar as expectativas e aceitar que nem tudo será concluído, a produtividade pode aumentar de maneira mais natural e sustentável.

Para muitos, soltar algumas tarefas pode parecer desistir ou falhar. Contudo, segundo os especialistas, é exatamente o oposto: focar nas prioridades e aceitar que não se pode controlar tudo pode trazer mais equilíbrio e resultados melhores a longo prazo.