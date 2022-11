Bracell está com mais de 1 mil vagas de emprego em Lençóis Paulista, Santos, Camaçari e Campo Grande

A Bracell, produtora brasileira de celulose solúvel, está com mais de 1000 vagas de emprego abertas em suas operações nas cidades de Lençóis Paulista (SP), Santos (SP), Camaçari (BA) e Campo Grande (MS).

As oportunidades são para diversos cargos e, por isso, são exigidos diferentes níveis de escolaridade, experiência na área e qualificação profissional.

As oportunidades disponíveis estão distribuídas em todas as áreas de negócio e administrativa da companhia, com 50% das posições localizadas em Lençóis Paulista e Região, 35% no Mato Grosso do Sul, 10% na Bahia e 5% em Santos.

“Nós últimos anos, a Bracell tem investido significativamente na expansão das suas operações no Brasil, se tornando um dos maiores e mais sustentáveis players do setor no país", afirma Marcela Fagundes Pereira, Gerente de Recrutamento da Bracell.

"Prevemos a geração de mais de 2.000 empregos até janeiro de 2024”, completa.

Quais os benefícios que a Bracell oferece?

Os selecionados para as posições contarão com uma série de benefícios como: participação nos resultados, bônus por produtividade, plano médico e odontológico (incluindo dependentes), vale alimentação, refeição e transporte fretado.

Candidatos que vierem de outros locais para residirem nas cidades das vagas oferecidas, serão beneficiados com auxílio mudança, deslocamento e/ou hospedagem por 30 dias.

Recentemente, a companhia também anunciou a abertura de 500 vagas para a nova operação: fábrica Tissue, localizada em Lençóis Paulista. As posições são focadas nas áreas de conversão e operação e as contratações ocorrerão entre novembro de 2022 a janeiro de 2024.

Como se inscrever no processo seletivo da Bracell?

Os interessados podem avaliar as posições e se cadastrar gratuitamente no site da empresa.

Ao acessar o site para visualizar as vagas, há possibilidade de filtrar as opções por área, cidade e nível de instrução. Os candidatos escolhidos no processo seletivo devem ser convocados para as etapas de seleção e serão realizadas as entrevistas, testes e dinâmicas

