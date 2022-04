Certificação CFP: próxima prova acontece em maio; veja como se preparar

Se você trabalha – ou sonha em trabalhar – com o mercado financeiro, certamente já ouviu falar no CFP (sigla em inglês para Certified Financial Planner). Afinal, além de ser uma das certificações mais importantes do mercado à nível internacional, ela também é a forma mais eficaz de atestar que um profissional possui, de fato, as qualificações necessárias para atuar com planejamento financeiro.

Gerida pela Financial Planning Standards Board (FPSB), a certificação CFP está presente em 26 países, incluindo o Brasil. E, ainda que por aqui a licença não seja obrigatória, o número de empresas que exigem o certificado ao contratar novos profissionais cresce cada vez mais.

Não à toa, segundo dados da própria FPSB, o número de planejadores financeiros certificados no Brasil cresceu acima de dois dígitos pelo terceiro ano consecutivo em 2021 – encerrando o ano com 1.971 novos profissionais CFP e um total de 7.385 planejadores certificados.

Apesar da evidente escalada nos números, a verdade é que ele ainda não é o suficiente para suprir a crescente demanda de empresas brasileiras por estes profissionais. O que significa que quem possui a certificação já entra nos processos seletivos com um grande diferencial competitivo frente aos demais candidatos.

QUALIFIQUE-SE PARA O CFP E SEJA APROVADO AINDA EM MAIO. CLIQUE AQUI E DESCUBRA COMO!

Como obter a certificação CFP?

Para conseguir o certificado, é preciso ter ensino superior completo (com curso reconhecido pelo MEC); comprovar experiência profissional no atendimento direto com o cliente de pelo menos cinco anos e aderir ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Associação dos Planejadores Financeiros (Planejar), que é a instituição responsável por representar a certificação CFP no Brasil. Por fim, é imprescindível ser aprovado na prova – que também é concedida no Brasil pela Planejar. A próxima edição do exame acontecerá no dia 1º de maio.

CONHEÇA O CURSO PREPARATÓRIO MAIS COMPLETO PARA A PROVA DA CFP.

Mas, afinal, como se preparar para a prova da CFP?

Sabendo da importância desse momento para os candidatos, a EXAME Academy desenvolveu um curso preparatório para a prova. Mas este não é apenas mais um curso dos muitos cursos online que prometem ajudar candidatos na internet sem embasamento.

Ministrado por um corpo docente de peso, que inclui nomes como Edgar Abreu (referência em cursos preparatórios para certificações do mercado financeiro e que já ajudou mais de 250 mil pessoas a serem aprovadas), o curso preparatório para o CFP da EXAME Academy é dividido em seis módulos e é considerado o mais completo do Brasil. Veja, abaixo, alguns dos seus principais diferenciais.

Único curso com acesso ilimitado

300 aulas;

Mais de 800 questões resolvidas e comentadas em vídeo;

resolvidas e comentadas em vídeo; Grupo exclusivo no WhatsApp com professores e alunos para tirar dúvidas;

3 mentorias por semana com os professores, totalizando 150 no ano;

com os professores, totalizando 150 no ano; Garantia de 30 dias: se você não gostar do conteúdo, terá o seu dinheiro de volta.

SAIBA MAIS SOBRE O PREPARATÓRIO CFP DA EXAME ACADEMY