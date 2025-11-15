Carreira

Bill Gates se arrependeu de largar Harvard para fundar a Microsoft — e implorou um amigo assumir

Apesar de ter se arrependido da decisão em um primeiro momento, a saída de Gates de Harvard para fundar a Microsoft foi crucial para o avanço tecnológico que sustenta a IA atual

Bill Gates: 'devemos priorizar as coisas que têm o maior impacto sobre o bem-estar humano' (Patrick van Katwijk/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 05h00.

Em 1975, um jovem estudante de Harvard, aos 20 anos, enfrentava um dilema que mudaria o rumo da tecnologia global: abrir ou não uma empresa?

Bill Gates, então imerso no ambiente intelectual da universidade, quase adiou indefinidamente a fundação da Microsoft. Sua paixão pelos estudos e o desejo de concluir o curso o mantinham preso à universidade, mesmo após iniciar a empresa ao lado de Paul Allen, segundo informações do CNBC Make It.

A virada aconteceu quando Allen apresentou a Gates uma edição da revista americana Popular Electronics, destacando o Altair 8800 – o primeiro kit de mini computador acessível ao público. Foi o estopim para que ambos vissem a urgência em desenvolver softwares para uma nova era dos computadores pessoais.

 “O pânico sobre, ‘Deus, isso está acontecendo sem nós’, foi quando a Popular Electronics colocou o computador kit na capa”, relembra Gates.

O momento decisivo para a criação da Microsoft

A decisão de abandonar Harvard não foi simples. Gates tentou equilibrar a rotina universitária e a gestão da Microsoft por quase dois semestres. Ele ainda cogitou delegar o comando da empresa para retornar aos estudos, mas percebeu que a intensidade necessária para liderar o projeto exigia sua dedicação integral.

Esse momento estratégico não apenas impulsionou a ascensão da Microsoft como também lançou as bases para o avanço tecnológico que viria décadas depois – incluindo a inteligência artificial

A visão de Gates sobre o potencial dos computadores pessoais abriu caminho para a criação de plataformas robustas que, hoje, sustentam sistemas de IA complexos.

“Éramos loucamente ambiciosos, dizendo coisas como: ‘Um computador em cada mesa e em cada casa’”, contou Gates. Essa ambição se tornou realidade e, mais tarde, forneceu a infraestrutura essencial para a explosão de tecnologias baseadas em IA.

A visão de futuro e o impacto na inteligência artificial

A trajetória de Gates evidencia a importância da visão estratégica em momentos críticos. Para profissionais da área de tecnologia e inteligência artificial, o exemplo de Gates reforça a necessidade de antecipar tendências, apostar em inovações e entender o impacto que as decisões de hoje terão nas tecnologias do futuro.

Ainda que Gates não recomende que jovens empreendedores abandonem seus estudos, sua história mostra que reconhecer o momento certo para agir pode definir carreiras e indústrias inteiras. A Microsoft, hoje avaliada em mais de US$ 3 trilhões, é uma das líderes no desenvolvimento de soluções em IA, consolidando a previsão de seus fundadores sobre o poder transformador da tecnologia.

