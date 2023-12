Austrália quer dificultar a entrada de imigrantes — inclusive brasileiros — no país

O governo da Austrália quer endurecer as regras para a concessão de vistos a estudantes, uma medida com potencial de afetar milhares de brasileiros que sonham numa vida do outro lado do mundo.

Em anúncio nesta segunda-feira, 11, o governo australiano disse ter a intenção de reduzir a quantidade de alunos estrangeiros no país nos próximos dois anos e mudar completamente um sistema de concessão de vistos tido pelo primeiro-ministro Anthony Albanese como 'falido'.

Entre as medidas estudadas pelo governo de Albanese, do partido Trabalhista, de esquerda, estão novos requisitos para proficiência no inglês aos candidatos a cursos na Austrália.

Além disso, o processo de extensão dos vistos de estudantes ganhará um escrutínio extra.

"Nossa estratégia vai trazer os números de migração de volta ao normal", disse Claire O'Neil, a ministra do Interior da Austrália, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Por que a Austrália quer dificultar regras para imigração

A Austrália vem recebendo um número recorde de imigrantes. Entre 2022 e 2023, foram cerca de 510.000 novas aplicações de vistos para estrangeiros. A previsão do governo australiano com as novas medidas é cortar o número em 25%.

O fluxo intenso de estudantes internacionais nos últimos meses foi resultado da reabertura das fronteiras promovida pelo país a partir de 2022, após o período mais crítico da pandemia.

Até então, o país vinha tendo umas das políticas migratórias mais restritivas do mundo no combate à covid-19. O país ficou praticamente dois anos com fluxo migratório estagnado em função da crise sanitária.

A reabertura das fronteiras ajudou o país a aliviar a escassez de mão de obra. O desemprego no país, em 3,7%, é um dos menores do mundo.

Ao mesmo tempo, a chegada maciça de imigrantes provocou uma alta generalizada nos preços de imóveis nas principais cidades australianas. Além disso, pressionou os serviços públicos.

Tudo isso aumentou a rejeição dos australianos à imigração. Uma pesquisa do jornal Sydney Morning Herald publicada nesta segunda-feira revelou que 62% dos eleitores australianos dizem que o nível de imigração está muito alto.