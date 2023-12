A importância do sono para aprender algo novo – inclusive o inglês

Por Lígia Velozo Crispino, sócia-fundadora da Companhia de Idiomas

Em um artigo publicado pela Harvard Business Review, o professor Charles A. Czeisler disse que dormir pouco prejudica nosso desempenho. Ele compara os efeitos causados pelo déficit de sono aos provocados pela ingestão excessiva de bebida alcoólica. Muitos usam a expressão estar bêbado de sono e não é à toa. O problema é que ainda exaltamos quando viramos a noite ou dormimos apenas 4 a 5 horas, principalmente por causa de sobrecarga de trabalho.

O sono não está só associado ao descanso do corpo, mas também, e principalmente, ao descanso do cérebro. E o que isso tem a ver com aprendizagem? Tudo! Uma boa noite de sono pode aumentar nosso poder cerebral e melhorar a capacidade de resolver problemas e desafios. Enquanto dormimos, o cérebro trabalha intensamente para codificar e reestruturar informações. Desta forma, ao acordar pela manhã, nosso cérebro poderá ter feito novas conexões neurais, permitindo uma maior variedade de soluções para o nosso dia a dia. A ciência mostra, inclusive, que um breve cochilo pode aumentar a criatividade.

A verdade é que o sono nos permite funcionar no nível máximo de contribuição e realizar mais em menos tempo. Dormir bem é o propulsor de altos níveis de desempenho. Então, se você dorme pouco e está estudando algum idioma estrangeiro, terá mais dificuldades de assimilar, reter e utilizar conteúdos novos, tais como: vocabulário e estruturas gramaticais. Você se esquece rapidamente do que vê nas aulas.

Como dormir melhor?

Muitos alunos acreditam ter dificuldade ou “não dar para idiomas”, mas, de fato, o que pode estar acontecendo é a ferramenta, fundamental para o processo de aprendizagem, o cérebro, não estar disponível em sua potência máxima.

Para dormir bem, é preciso:

jantar pelo menos duas horas antes de ir para a cama e ingerir comidas mais leves;

não ficar navegando nas redes sociais já deitado e nem trabalhando no note;

tomar chá antes de dormir;

massagear os pés com algum creme ou óleo como arnica;

meditar já deitado na cama. Há vários aplicativos muito bons que nos ajudam a relaxar antes de dormir. Eu uso o insight timer e há várias meditações em inglês.

O sono é o elixir restaurador da mente!

