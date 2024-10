Pesquisador de gestão de tempo sugere trocar a busca por produtividade por aceitar limites

A busca incessante por aumentar a produtividade, seja por meio de listas de tarefas ou redução de distrações, pode gerar frustração e esgotamento, segundo o pesquisador de gestão de tempo Oliver Burkeman. Em vez de se preocupar em ser mais produtivo, Burkeman sugere que as pessoas aprendam a “aceitar limites” como forma de lidar melhor com suas responsabilidades. As informações são da CNBC.

Em um episódio recente do podcast "Everyday Better with Leah Smart", Burkeman explicou que o conceito de “aceitar” não significa se conformar com menos, mas entender que toda escolha implica uma troca. Ele afirma que, em vez de tentar controlar tudo, as pessoas devem reconhecer que não podem fazer tudo ao mesmo tempo e priorizar o que é mais importante.

Para Burkeman, aceitar as limitações impostas pela realidade pode ser mais benéfico do que tentar alcançar uma lista interminável de tarefas. Ele argumenta que, ao assumir muitas responsabilidades, o indivíduo acaba sacrificando tempo com atividades pessoais ou com sua saúde mental. Isso, segundo ele, é uma escolha que precisa ser feita conscientemente.

Reduzir expectativas irrealistas no trabalho

A ideia de aceitar limitações também está relacionada à gestão das expectativas pessoais e profissionais. Burkeman sugere que, para ser realmente produtivo, é necessário focar no que é prioritário e abandonar ou adiar tarefas menos relevantes. Isso pode significar delegar responsabilidades ou reconhecer que é impossível completar todas as demandas ao mesmo tempo.

Segundo um estudo realizado pela empresa de software Oak Engage em março de 2024, 47% dos trabalhadores se sentem sobrecarregados no ambiente de trabalho, o que pode levar à insatisfação e ao esgotamento. Burkeman destaca que muitos desses problemas podem ser evitados se as pessoas reduzirem suas expectativas sobre o que conseguem realizar em um determinado período.

Tiffany Dufu, presidente da Tory Burch Foundation, compartilha uma visão semelhante. Em seu livro "Drop the Ball", Dufu descreve como lidou com a pressão de tentar fazer mais do que podia e como aprendeu a priorizar suas responsabilidades. Ela explica que, após anos tentando manter uma rotina insustentável, decidiu que era aceitável não concluir todas as tarefas e buscar ajuda quando necessário.