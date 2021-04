Associação Brasa oferece bolsas para jovens negros estudarem fora

A associação de estudantes brasileiros no exterior BRASA está lançando uma iniciativa de bolsas de estudo fora do país para jovens negros. O programa BRASA Black Honors tem o objetivo de contribuir para uma melhor representatividade, com a comunidade negra ocupando cada vez mais cargos de destaque e liderança no Brasil.

A ação se dá em meio aos demais trabalhos da associação, que oferece um programa de bolsas para que jovens brasileiros de baixa renda possam realizar o sonho de cursar graduação completa no exterior e contribuir para o desenvolvimento de um Brasil melhor. Atualmente são mais de 9.000 brasileiros em 90 universidades ao redor do mundo.

"Lideranças negras brasileiras representam 29% dos cargos gerenciais do Brasil e 24% dos deputados federais eleitos. Por que números tão baixos? A desigualdade é um problema histórico no Brasil e negros representam 76% dos 10% mais pobres do país. A BRASA ambiciona, através do programa BRASA Black Honors, contribuir para mudar essas estatísticas, gerando mais oportunidades para os futuros líderes negros brasileiros", diz Elene Marques, gerente do BRASA Blacks.

Programa

O BRASA Black Honors é um programa de bolsas e de desenvolvimento de liderança exclusivo para estudantes negros comprometidos com o empoderamento da comunidade negra brasileira e que tenham sido aceitos ou estejam realizando um curso de graduação completa no exterior.

Dentre os benefícios do programa estão: o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e profissionais, por meio de treinamentos, mentorias com profissionais e workshops, objetivando a realização de estágio ou pesquisa em suas áreas de atuação ou de interesse; conexão com líderes negros brasileiros que promovem impactos positivos na comunidade negra do Brasil; acompanhamento psicológico durantes suas jornadas de estudos; conexão com grupos de empoderamento negros em suas universidades e mais.

"Criamos o BRASA Black Honors para que negros e negras ocupando cargos de destaque não

seja uma situação nova ou que cause espanto. Para construirmos um país melhor, as lideranças brasileiras precisam ser representativas, e o nosso programa espera mudar as estatísticas atuais do Brasil com mais CEOs, fundadores, pesquisadores, e quem sabe até presidentes pertencentes a comunidade afro-brasileira", diz Marques.

As inscrições seguem até 1 de maio no site da BRASA.