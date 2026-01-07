Carreira

As quatro práticas de inteligência emocional que todo líder deveria adotar

Coach americano ensina quatro práticas simples para desenvolver inteligência emocional no dia a dia

Inteligência emocional (Klaus Vedfelt/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13h44.

Enquanto a inteligência artificial assume tarefas cada vez mais complexas no mercado de trabalho, o diferencial humano passa a ser outro: a capacidade de entender, regular e usar as próprias emoções com inteligência

Em um mundo de alta pressão, inovação constante e transformações rápidas, a inteligência emocional se consolida como competência essencial para quem deseja ter uma carreira relevante e sustentável.

O coach e palestrante George Carroll — autor do livro Adaptabilidade é a Nova Mudança — compartilhou quatro estratégias práticas para desenvolver inteligência emocional em qualquer fase da carreira. As informações foram retiradas de KATU.

1. Comece o dia com intenção: a rotina matinal influencia sua performance

A maioria das pessoas inicia o dia apertando o botão “soneca”, correndo para cumprir horários e levando o estresse da manhã para o restante da jornada. 

Carroll sugere o oposto: criar uma rotina matinal consciente e centrada, que funcione como um “ajuste emocional” para o resto do dia.

Isso pode incluir técnicas simples como alongamento, respiração, leitura, silêncio ou qualquer atividade que ajude a gerar foco e equilíbrio logo nas primeiras horas. 

“Se você começa o dia acelerado, tudo tende a continuar assim. Se começa centrado, a energia te acompanha”, explica Carroll.

2. Faça ‘escaneamentos emocionais’ durante o dia

Um dos princípios mais importantes da inteligência emocional é a consciência emocional — ou seja, a capacidade de identificar o que se está sentindo. Para isso, Carroll sugere o que chama de “body scan” (escaneamento corporal), uma prática rápida em que você observa seu corpo e identifica tensões, respiração, postura e estado emocional atual.

Esse tipo de verificação ajuda a entender se você está agindo com clareza ou reagindo sob pressão.

3. Mova-se para mudar de estado: corpo e emoção andam juntos

Segundo Carroll, a forma mais rápida de mudar um estado emocional negativo é movimentar o corpo. Emoções não são apenas “coisas da mente” — elas se manifestam fisicamente. 

Dar uma caminhada, alongar, fazer exercícios rápidos ou até mudar de postura pode desbloquear estados de estresse, frustração ou desânimo.

Além disso, o coach propõe uma técnica chamada “pense em um momento”, na qual a pessoa visualiza uma lembrança positiva, associando corpo e mente a sensações de calma, confiança ou alegria.

4. Respire para regular: o estresse não pode ser seu estado padrão

Vivemos em uma sociedade que normalizou o estresse. Mas, segundo Carroll, esse estado contínuo corrói produtividade, criatividade e bem-estar. Por isso, ele defende que a autorregulação emocional deve ser treinada de forma consciente — e sugere o uso da técnica de respiração BOX.

Essa respiração é feita em quatro etapas, todas com mesma duração: 

  1. Inspirar
  2. Segurar o ar
  3. Expirar 
  4. Pausar

É simples, silenciosa e pode ser feita em qualquer lugar. A prática envia sinais de segurança ao cérebro e reduz a atividade do sistema nervoso ligado à ameaça.

