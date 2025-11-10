Aprenda os cinco estilos de gestão que transformam conflito em respeito e engajamento

Líderes eficazes entendem que o conflito não é um inimigo, mas um sinal. A forma como alguém reage ao desacordo mostra sua profundidade de liderança, inteligência emocional e capacidade de guiar pessoas rumo à resolução.

Dominar os diferentes estilos de gestão de conflitos ajuda a equilibrar assertividade e empatia, mantendo o engajamento e a confiança mesmo sob pressão. As informações foram retiradas do site International Business University.

Os cinco estilos de gestão de conflitos

O modelo Thomas-Kilmann identifica cinco estilos principais de lidar com tensões no trabalho. Nenhum é melhor que o outro, cada um tem sua utilidade, dependendo do contexto.

Veja a seguir quais são:

1. Estilo competitivo

Usado quando é preciso agir rápido e com firmeza. É assertivo e direto, ideal em crises ou decisões urgentes. Porém, se usado em excesso, pode gerar tensão.

2. Estilo colaborativo

Baseia-se na cooperação e no diálogo. O líder ouve, considera diferentes pontos de vista e busca soluções em que todos ganham. Constrói confiança e engajamento duradouro, embora exija tempo.

3. Estilo de compromisso

Equilibra firmeza e flexibilidade. Ambas as partes cedem um pouco para chegar a um acordo. Funciona bem quando há interesses legítimos de ambos os lados e o foco é manter o ritmo e a harmonia.

4. Estilo de evitação

Implica em adiar o confronto em momentos de tensão emocional. É estratégico quando o clima está acalorado e é preciso ganhar tempo para refletir, mas o líder deve retomar o diálogo depois.

5. Estilo de acomodação

Prioriza o relacionamento acima da própria posição. Serve quando o tema é pouco relevante, mas preservar a confiança é essencial. Mostra humildade e empatia, embora usado em excesso possa enfraquecer a autoridade.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

