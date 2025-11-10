Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Aprenda os cinco estilos de gestão que transformam conflito em respeito e engajamento

Saber lidar com desacordos revela maturidade emocional e fortalece a confiança dentro das equipes

Resolução de conflitos é habilidade essencial para líderes (Jacob Wackerhausen/Getty Images)

Resolução de conflitos é habilidade essencial para líderes (Jacob Wackerhausen/Getty Images)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18h02.

Líderes eficazes entendem que o conflito não é um inimigo, mas um sinal. A forma como alguém reage ao desacordo mostra sua profundidade de liderança, inteligência emocional e capacidade de guiar pessoas rumo à resolução.

Dominar os diferentes estilos de gestão de conflitos ajuda a equilibrar assertividade e empatia, mantendo o engajamento e a confiança mesmo sob pressão. As informações foram retiradas do site International Business University.

Transforme sua forma de liderar e conquiste resultados reais. Garanta agora sua vaga na masterclass Liderança Transformadora. Inscreva-se aqui

Os cinco estilos de gestão de conflitos

O modelo Thomas-Kilmann identifica cinco estilos principais de lidar com tensões no trabalho. Nenhum é melhor que o outro, cada um tem sua utilidade, dependendo do contexto.

Veja a seguir quais são:

1. Estilo competitivo

Usado quando é preciso agir rápido e com firmeza. É assertivo e direto, ideal em crises ou decisões urgentes. Porém, se usado em excesso, pode gerar tensão.

2. Estilo colaborativo

Baseia-se na cooperação e no diálogo. O líder ouve, considera diferentes pontos de vista e busca soluções em que todos ganham. Constrói confiança e engajamento duradouro, embora exija tempo.

3. Estilo de compromisso

Equilibra firmeza e flexibilidade. Ambas as partes cedem um pouco para chegar a um acordo. Funciona bem quando há interesses legítimos de ambos os lados e o foco é manter o ritmo e a harmonia.

4. Estilo de evitação

Implica em adiar o confronto em momentos de tensão emocional. É estratégico quando o clima está acalorado e é preciso ganhar tempo para refletir, mas o líder deve retomar o diálogo depois.

5. Estilo de acomodação

Prioriza o relacionamento acima da própria posição. Serve quando o tema é pouco relevante, mas preservar a confiança é essencial. Mostra humildade e empatia, embora usado em excesso possa enfraquecer a autoridade.

Seja o líder que o mercado procura: preparado, inovador e inspirador. Participe da próxima turma e conecte-se a grandes empresas. Clique aqui e saiba mais

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

GARANTA SUA VAGA AQUI

Acompanhe tudo sobre:LíderesNa Prática - Liderança TransformadoraNa PráticaBranded Marketing

Mais de Carreira

Esse é modelo que está reinventando o papel dos líderes no mundo pós-pandemia

As estratégias usadas por líderes para vencer a resistência à mudança está nessas sete atitudes

Ela investiu US$ 5 mil e hoje fatura mais de US$ 1 milhão: 3 lições de lucro para pequenos negócios

Por que o CEO do maior banco dos EUA não lê mensagens no trabalho

Mais na Exame

Future of Money

Regras do BC são positivas, mas trazem 'preocupações', diz presidente da ABCripto

Mercados

B3 suspende negócios com ações da Oi após Justiça decretar falência

Carreira

Esse é modelo que está reinventando o papel dos líderes no mundo pós-pandemia

ESG

Youcom aposta em zíper feito de garrafa PET para reduzir impacto