Carreira no pós-IA: onde estão as novas oportunidades?

Desde que o ChatGPT foi lançado, em 2022, a inteligência artificial transformou o mercado tech nos EUA. Dados da Indeed, mostram quais funções ganharam espaço nesse novo cenário. As informações foram retiradas de Business Insider.

Os números mostram uma forte retração em posições antes cobiçadas, veja:

Onde estão as novas oportunidades

Na outra ponta, os dados da Indeed indicam onde a inteligência artificial está criando novas janelas de oportunidade.

A maior alta foi para Workday integration lead, com crescimento de 203% nas vagas. Em seguida vêm SAP lead com aumento de 105% e Oracle HCM com 101%.

Esses cargos estão ligados à operação de sistemas essenciais para o funcionamento das empresas, como recursos humanos, finanças e vendas, que são mais difíceis de automatizar ou substituir por IA. Por isso, continuam sendo estratégicos.

Também ganharam espaço posições técnicas diretamente ligadas à inteligência artificial e à sua infraestrutura.

As vagas para AI architect cresceram 48%, para Dynamics 365 architect aumentaram 30% e para data center technician avançaram 23%, impulsionadas pela expansão acelerada de data centers e pela integração da IA aos sistemas corporativos.

IA como diferencial competitivo

Para profissionais de tecnologia, o recado do mercado é claro: dominar inteligência artificial e entender profundamente os sistemas corporativos passou a ser um diferencial competitivo.

As oportunidades agora se concentram menos em criar novos produtos digitais do zero, como aplicativos, e mais em manter e evoluir os sistemas que sustentam a operação das empresas, integrando plataformas complexas como SAP, Oracle, Workday e Dynamics.

Nesse novo cenário, a IA não elimina o trabalho técnico, ela o redefine.

