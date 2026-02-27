Apenas treze segundos se tornaram uma lição e sobre tomada de decisão e responsabilidade

Aos 41 anos, Lindsey Vonn voltou aos Jogos Olímpicos, no entanto, dias antes da prova, rompeu o ligamento cruzado anterior. Treze segundos após a largada, sofreu uma queda que resultou em fratura complexa na perna e cirurgia de emergência, segundo os médicos afirmaram que ela quase teve a perna amputada.

O episódio pode ser lido como um acidente esportivo. Mas, sob a ótica de gestão, trata-se de uma lição sobre tomada de decisão sob risco real e sobre a responsabilidade que acompanha escolhas estratégicas de alto impacto. As informações foram retiradas de Inc.

Três módulos. Decisões que mudam trajetórias. Inscreva-se gratuitamente para aprender como transformar risco, oportunidade e visão de longo prazo em liderança

Risco calculado não é risco eliminado

Risco calculado costuma ser associado a previsibilidade — decisões relevantes raramente vêm acompanhadas de dados perfeitos. Expansões ocorrem em cenários instáveis, novos produtos são lançados sem validação absoluta. Com isso, movimentos de carreira exigem saltos sem garantias.

Vonn não retornou de forma impulsiva, ela treinou, avaliou sua condição física e conquistou a vaga. Conhecia o risco melhor do que qualquer espectador, e a decisão não foi ausência de cálculo, mas alinhamento entre convicção e propósito.

Processo versus opinião pública

Antes da prova, críticos questionaram Lindsey Vonn sobre sua volta, sugerindo que a atleta poderia estar ocupando espaço de atletas mais jovens ou agindo por ego..

Decisões estratégicas de reposicionamentos, aquisições, ou mudanças de rota, geram ruído. Se a estratégia oscila conforme a pressão externa, deixa de ser estratégia e se torna reação. Vonn sustentou sua decisão com base na preparação realizada, não no volume das críticas.

Se você quer crescer com consistência, propósito e visão de futuro, esta masterclass é para você. Faça sua inscrição gratuita e aprenda com Roberto Sallouti

Quando o erro se concretiza

Após a queda, não houve tentativa de romantizar o ocorrido, a atleta reconheceu a gravidade da lesão e as consequências da decisão. Esse ponto é central na governança corporativa, quem toma a decisão carrega o resultado.

O fracasso de um projeto frequentemente abre espaço para a busca de culpados. No entanto, a responsabilização consistente fortalece a relação com investidores, conselhos e times.

Entenda como decisões certas constroem uma carreira que chega ao topo

O Na Prática convida você a aprofundar sua visão sobre liderança, carreira e escolhas estratégicas.

Na masterclass online e gratuita com Roberto Sallouti, CEO e membro do Conselho de Administração do BTG Pactual, você vai conhecer as decisões que marcaram sua trajetória — do estágio à principal posição executiva de um dos maiores bancos de investimento da América Latina.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como tomar decisões com visão de longo prazo em ambientes de alta pressão

O que diferencia quem cresce dentro das empresas de quem fica pelo caminho

Como equilibrar resultados, ética e cultura ao liderar negócios complexos

Aprendizados práticos de quem construiu uma carreira intraempreendedora de sucesso

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA