Americanas abre vagas para estágio internacional de verão 

Está estudando fora do Brasil? A Americanas S.A., dona das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Soub!, abriu as inscrições para um programa feito para você: o Summer Job Internacional 2022.

O objetivo do programa é oferecer oportunidades para brasileiros que estejam realizando sua graduação no exterior. Dessa forma, o estágio será realizado totalmente em formato remoto.

O início do programa está previsto para junho, época das férias de verão no hemisfério Norte.

Os universitários vão se envolver em projetos com foco em melhoria de processos, dar suporte à implementação de novas ferramentas e estimular inovações na companhia; e com possibilidades de implantação.

Os projetos serão direcionados para áreas do negócio, como inovação e tecnologia, logística, lojas físicas, comercial e marketing, entre diversas outras.

Para participar, os estudantes podem estar matriculados em qualquer curso em alguma universidade no exterior. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de fevereiro pelo site.

